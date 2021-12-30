«Кузбассразрезуголь» запустил уникальный мобильный перегонный комплекс для экскаваторов

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На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) запущен в эксплуатацию первый в России мобильный комплекс «Перегон-1800». Комплекс был создан специалистами «ОбнинскЭнергоТех» по техническому заданию УК «Кузбассразрезуголь».

Новое оборудование способно в автономном режиме обеспечивать перегон на любые расстояния практически всех экскаваторов отечественного и импортного производства с электродвигателями переменного и постоянного тока, включая экскаваторы большой единичной мощности. Теперь для перемещения техники, в случае изменения фронта горных работ или при проведении буровзрывных работ, нет необходимости в строительстве дополнительных линий электропередачи.

В ходе испытаний мобильный комплекс успешно справился с перегоном различных моделей ЭКГ, 30-кубовых P&H-2800 и WK-35, самого большого в России электрического экскаватора P&H-4100 с объемом ковша 56 м3, а также шагающих экскаваторов ЭШ-13/50 и ЭШ-11/70, для движения которых требуется подключение к питанию электродвигателей не только приводов хода, но и приводов поворота.

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«Особенность станции — в техническом решении по подключению к низковольтным электродвигателям хода, — комментирует начальник управления энергообеспечения УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Ковин. — Это принципиально отличает её от перегонных комплексов других производителей с подключением до 6 киловольт. У «Перегона-1800» оборудование низковольтное, поэтому станция высокомобильная — она разрешена к передвижению по дорогам общего пользования, что позволяет оперативно ее перебазировать на любой разрез компании».

Комплекс представляет собой специальный контейнер на базе шасси «КамАЗ». Он состоит из двух частей: энергосиловая, где находится двигатель внутреннего сгорания с генераторной установкой производства Cummins мощностью 500 кВт, и отсек преобразования. Комплекс оснащен пультом управления оператора, который позволяет регулировать скорость вращения каждой гусеницы экскаватора, контролировать параметры перегонного комплекса и экскаватора, получать сообщения информационной и диагностической системы.

Новая машина прикреплена к парку Бачатского разреза, но использовать её также планируется в Краснобродском, Моховском и Кедровском филиалах. Для южных разрезов «Кузбассразрезугля» — Талдинского и Калтанского предусмотрено приобретение такого же комплекса в 2022 году.