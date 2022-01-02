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Судостроение и судоходство

Головной атомный ледокол серии 22220 провёл первый караван по Севморпути

Фото ОСКФото ОСК © topwar.ru

Россия является единственной страной, активно и успешно развивающей ледокольный флот, в том числе атомный. Запущенные в серию ледоколы проекта 22220 «Арктика» начали работу на российском севере. Первый переход по Севморпути совершил головной корабль серии.

На фоне празднования Нового года факт проводки первого каравана по Северному морскому пути головным атомным ледоколом проекта 22220 «Арктика» не то что не был освещен в российской прессе, но как-то был задвинут на «задворки» СМИ. Между тем ледокол совершил свой первый и самый дальний поход, проведя караван судов от северных портов до Чукотки.

Как стало известно в первые после новогодние дни атомный ледокол «Арктика» провел караван судов до порта Певек на Чукотке. Подробности перехода не сообщаются, но в пути вместе с «Арктикой» работал дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын». Два ледокола провели в Певек теплоходы «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин», доставившие генеральный груз для компаний, реализующих проекты на Чукотке.

Как отметили в «Атомфлоте», данная проводка показала все возможности новых российских атомных ледоколов проекта 22220, которые в перспективе должны заменить дизель-электрические ледоколы.

Универсальный атомный ледокол «Арктика» является головным судном проекта 22220 в серии из пяти судов, строящихся на судостроительном заводе «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Первый серийный ледокол «Сибирь» уже отправился в Мурманск и в скором времени присоединится к «Арктике» на Севморпути.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора «Ритм-200» тепловой мощностью 175 МВт каждый.
Источник: https://topwar.ru/190789-golovnoj-a...l-pervyj-karavan-ao-sevmorputi.html

Арктика, ОСК, ледокол
  • user78 user78
    02.01.2211:57:56

    +!       

    Подробности перехода не сообщаются

    Есть вот такие подробности:

    «Мы удовлетворены результатами перехода в восточном направлении, — отметил генеральный директор ФГУП „Атомфлот“ Мустафа Кашка. — Впервые головной универсальный атомный ледокол „Арктика“ прошел до акватории порта Певек. Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости. Данная проводка каравана — это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола. Экипаж атомохода на практике узнал возможности судна. Штаб морских операций предприятия изучит результаты работы для дальнейшего планирования деятельности».

    18 декабря 2021 года у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол «Арктика» возглавил караван, состоящий из трех судов («Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин»). Дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын» присоединился к проводке судов.

    28 декабря в районе острова Новая Сибирь в Восточно-Сибирском море теплоход «Полар Кинг» вышел из состава каравана и лег в безопасный дрейф.

    «Мы сделали это, чтобы ускорить приход судов в порт Певек для оперативного начала выгрузки, — сказал начальник Штаба морских операций — заместитель директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. — Атомный ледокол «Арктика» взял на буксир судно «Юрий Аршеневский», а ледокол «Капитан Драницын» — теплоход «Инженер «Трубин». После постановки двух судов под выгрузку атомоход продолжит проводку теплохода «Полар Кинг».

    Планируется, что выгрузка судов займет до десяти дней. За это время ГУАЛ «Арктика» приведет в порт Певек судно «Полар Кинг».

    https://portnew...s/print/323458/

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: user78~11:58 02.01.22
    #1245559
  • Мафусаил Мафусаил
    02.01.2212:36:45

    СЕВЕР НАШ!

    #1245560
  • Slava Arister
    02.01.2212:39:34

    Мощь ледокола-мощь России!

    #1245561
  • Нет аватара Тимур ака Steelet
    02.01.2212:52:10

    порт Певек, а не Павек

    #1245562
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