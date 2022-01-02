Головной атомный ледокол серии 22220 провёл первый караван по Севморпути

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Россия является единственной страной, активно и успешно развивающей ледокольный флот, в том числе атомный. Запущенные в серию ледоколы проекта 22220 «Арктика» начали работу на российском севере. Первый переход по Севморпути совершил головной корабль серии.

На фоне празднования Нового года факт проводки первого каравана по Северному морскому пути головным атомным ледоколом проекта 22220 «Арктика» не то что не был освещен в российской прессе, но как-то был задвинут на «задворки» СМИ. Между тем ледокол совершил свой первый и самый дальний поход, проведя караван судов от северных портов до Чукотки.

Как стало известно в первые после новогодние дни атомный ледокол «Арктика» провел караван судов до порта Певек на Чукотке. Подробности перехода не сообщаются, но в пути вместе с «Арктикой» работал дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын». Два ледокола провели в Певек теплоходы «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин», доставившие генеральный груз для компаний, реализующих проекты на Чукотке.

Как отметили в «Атомфлоте», данная проводка показала все возможности новых российских атомных ледоколов проекта 22220, которые в перспективе должны заменить дизель-электрические ледоколы.

Универсальный атомный ледокол «Арктика» является головным судном проекта 22220 в серии из пяти судов, строящихся на судостроительном заводе «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Первый серийный ледокол «Сибирь» уже отправился в Мурманск и в скором времени присоединится к «Арктике» на Севморпути.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора «Ритм-200» тепловой мощностью 175 МВт каждый.