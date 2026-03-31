Третий упорный подшипник для строящегося атомного ледокола «Ленинград» был изготовлен и передан заказчику производственным объединением «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Это завершающий элемент комплекта для судна проекта 22220, собираемого на Балтийском заводе ОСК. «Севмаш» успешно завершил производство всей серии этих уникальных компонентов.

Главные упорные подшипники для ледоколов проекта 22220 были разработаны проектно-конструкторским бюро «Севмаша». Специалисты предприятия также подготовили необходимую для них программу испытаний. Важно отметить, что эти изделия, достигающие 2,5 метров в высоту и около 25 тонн веса в сборе, являются самыми крупными производственно-техническими механизмами, когда-либо созданными на «Севмаше».

Для одного судна такого типа требуется комплект из трех подшипников. Первый был поставлен в Санкт-Петербург в конце прошлого года, а второй — уже в феврале текущего, 2026 года.

Как уточняют в пресс-службе предприятия, в настоящее время «Севмаш» выполняет заказ на изготовление подшипников для шестого серийного универсального атомного ледокола — «Сталинград». Производственный процесс идет согласно намеченному графику. Корпуса всех трех подшипников находятся на стадии сборки, а в конце мая они будут отправлены из корпусно-сварочного цеха на механическую обработку, после чего последует финальная сборка. В сложности проекта задействовано более двадцати различных цехов и подразделений предприятия.

«Севмаш» является признанным национальным лидером в сегменте производства отечественных судовых подшипников, включая как упорные, так и опорные типы. Для обеспечения выпуска столь сложных изделий заводу пришлось провести существенную модернизацию производства и внедрить новое специализированное оборудование.