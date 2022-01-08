Выдвижной контейнеровоз от ТМ STEELBEAR
Торговая марка STEELBEAR, которая принадлежит Великолукскому опытному машиностроительному заводу, представила новую модель контейнеровоза. Выдвижной контейнеровоз позволяет перевозить все типы контейнеров. Новая модель полуприцепа оборудована выдвижной задней балкой, что предоставляет возможность погрузить на полуприцеп любой контейнер.
Предлагаемый выдвижной полуприцеп-контейнеровоз обладает несколькими весомыми преимуществами по сравнению с обычными:
- При выдвинутой задней балке можно перевозить 40-футовые контейнеры, сразу два 20-футовых или же один 30/20-футовый по центру.
- Подъёмная площадка. Эта площадка помогает при погрузке/выгрузке 20-футовых контейнеров, что размещены по центру. При помощи подъёмной площадки погрузчик может самостоятельно заезжать на контейнеровоз и производить работы по погрузке в контейнер или выгрузке груза. Чтобы использовать подъемную площадку нужно лишь разблокировать кран фиксатор и после повернуть отвечающий за подъём площадки рычаг.
- Для перевозки без перегруза тяжелых 20-футовых контейнеров весом до 30 тонн необходимо сдвинуть балку, которая может выдвигаться до 1500 миллиметров. И таким образом доставить контейнер на задней части полуприцепа, чтобы была возможность подъехать для разгрузки к пандусу полностью вплотную. Контейнер в таком случае будет размещен выгодно над осями полуприцепа.
- Механизмы пневматические. Поэтому их легко задействовать. Так для выдвижения задней фитинговой балки или поднятия площадки для заезда на полуприцеп погрузчика необходимо всего лишь разблокировать кран фиксации и задействовать соответствующий механизму рычаг.
Предлагаемый торговой маркой STEELBEAR полуприцеп контейнеровоз с выдвижной задней балкой имеет 4 оси SAF германского производства. Из этих осей две оснащены двухсторонним подъёмным механизмом. Эта особенность повышает маневренность, снижает износ шин и увеличивает срок службы осевых агрегатов.
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