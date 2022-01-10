В Барнауле открылся новый детский сад № 279
Фото: Михаил Полубедов © www.amic.ru
10 января 2022 года, сразу после новогодних каникул, в Барнауле начал работу новый детский сад № 279, который располагается по адресу: ул. Фурманова, 22.
Дошкольное учреждение смогут посещать 140 воспитанников. В нём предусмотрено шесть возрастных групп. При этом две группы (40 мест) готовы принимать и детей в возрасте до трёх лет. В пресс-службе администрации города отмечают, что в случае потребности в местах, детский сад может дополнительно принять ещё 25 детей, из них до трёх лет — 10.
В новом социальном учреждении предусмотрены музыкальный и спортивный залы, изостудия. Обустроены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, методический кабинет. Имеется современный медицинский блок. Кроме того, детский сад оборудован всем необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеются пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната.
Особое внимание уделяется безопасности воспитанников. Объект оснащён видеокамерами, предусмотрена тревожная кнопка. Вход в дошкольное учреждение — по домофону. Кроме того, во всех группах установлены стационарные воздухоочистители. На втором и третьем этажах оборудованы пожаробезопасные зоны — специальные эвакуационные комнаты с системой вентиляции, в которых можно переждать возгорание.
Также детский сад имеет автономную дизельную электростанцию, что позволит обеспечить его электроэнергией в случае каких-либо отключений или аварий в городе. Есть и индивидуальный тепловой узел для подачи горячей водой.
Строительство социального объекта осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» и обошлось в 194,4 млн рублей. При этом из федерального бюджета было выделено 134,4 млн рублей, из краевого — 49,9 млн рублей, из городского — 10,1 млн рублей.
Фото: Михаил Полубедов © www.amic.ru
Фото: Михаил Полубедов © www.amic.ru
Фото: Михаил Полубедов © www.amic.ru
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.