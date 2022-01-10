В Туле открыт центр ядерной медицины

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Группа компаний «МедИнвестГрупп» открыла в Туле центр ядерной медицины.

Филиал «ПЭТ-Технолоджи Тула» рассчитан на 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год. Как уточнили в ГК, в ближайшее время центр будет интегрирован с региональной информационной системой здравоохранения, и направление на диагностику можно будет получить дистанционно. В таком случае результат исследования сразу получит лечащий врач.

Центр оснащён современным сканером для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) — ядерного метода обследования в сочетании с компьютерной томографией. Сканер обеспечивает раннее выявление удаленных метастазов за счет высокого качества изображений, что позволяет более точно определять стадию заболевания. А в конечном счете — выбрать эффективную тактику лечения.

Инвестиции в строительство и оборудование Центра составили более 250 млн рублей.

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Процедура сканирования занимает от 12 до 25 минут без контраста или до 60 мин с контрастом. Результат можно получить уже через 15 минут. Раньше, чтобы пройти такое исследование, примерно тысяче туляков ежегодно приходилось ездить в другие регионы. Теперь все виды диагностики они могут получить, не выезжая за пределы области.

Центр ядерной медицины работает в системе ОМС, поэтому все исследования для жителей региона будут бесплатными.

Соглашение о строительстве в Туле центра ядерной медицины президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов и Министерство здравоохранения Тульской области подписали в начале сентября 2019 года. Стороны также договорились, что МИГ организует и централизованную клинико-диагностическую лабораторию. Совокупные инвестиции в оба проекта оценивались в 724 млн рублей.

Клиника стала 28-й в сети «ПЭТ-Технолоджи» и первой в Тульской области.