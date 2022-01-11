Мощность Усть-Среднеканской ГЭС увеличена на 58,5 МВт, достигнув 427,5 МВт

© www.rushydro.ru

Мощность Усть-Среднеканской ГЭС, возводимой РусГидро в Магаданской области, увеличилась на 58,5 МВт — до 427,5 МВт. Это стало возможным в результате замены временного рабочего колеса турбины гидроагрегата № 2 на постоянное.

Новое рабочее колесо изготовлено в Санкт-Петербурге на Ленинградском Металлическом заводе, который входит в состав компании «Силовые машины». Его диаметр составляет 5,8 метра, высота — более 3 метров, вес — 86 тонн.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС — один из крупнейших инвестиционных проектов РусГидро. Станция на реке Колыме возводится в несколько этапов.

Первые два гидроагрегата станции были введены в эксплуатацию в 2013 году с использованием временных рабочих колес гидротурбин, адаптированных к работе на пониженном напоре воды. С временным рабочим колесом гидроагрегат может развивать мощность 84 МВт, замена колеса на постоянное позволяет увеличить мощность гидроагрегата до проектного значения — 142,5 МВт. Замена рабочего колеса гидроагрегата № 1 была произведена летом 2021 года, гидроагрегаты № 3 (введенный в эксплуатацию в 2019 году) и № 4 (его пуск запланирован на 2022 год) изначально используют постоянные рабочие колеса.

Возведение Усть-Среднеканской ГЭС продолжается в плановом режиме. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 4 и выход станции на проектную мощность 570 МВт запланированы на 2022 год, завершение строительства — на 2023 год.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались только одной электростанцией — Колымской ГЭС. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области, а также будет способствовать судоходству по реке Колыме.