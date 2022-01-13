В новом микрорайоне Челябинска открыли школу на 1 100 мест
В новом микрорайоне Челябинска, Академ Риверсайд, досрочно открыли школу на 1 100 мест — школьники вышли на учебу на девять месяцев раньше запланированного.
Строительство образовательного учреждения велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области». Стоимость объекта составила 951 млн рублей.
Сообщается, что школа оборудована предметными лабораториями по естествознанию, химии, физике, робототехнике, информатике; там есть два спортзала, тренажерный и хореографический залы и стадион, а также уличные баскетбольно-волейбольная площадка и поле для мини-футбола и гольфа.
Отметим, в настоящее время в регионе ведется активное строительство соцобъектов. В частности, в 2021 году в Челябинской области открыто девять детских садов на 1 700 мест; в 2022 году завершится строительство еще 10-ти. Также в текущем году планируется открыть девять школ, включая школу-детский сад в Айлино, про которую жители спрашивали губернатора на «прямой линии» в декабре 2021 года. Построены школы в Верхнеуральске и Кунашаке.
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