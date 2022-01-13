В Хакасии открыт новый детский сад

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В посёлке Аскиз (Республика Хакасия) состоялось торжественное открытие нового детского сада «Настенька», возведённого в рамках национального проекта «Демография». На строительство дошкольного общеобразовательного учреждения было выделено 83 млн рублей из средств консолидированного бюджета — федерального, республиканского и местного.

Новый детский сад в республике рассчитан на 80 мест, детей будут принимать в четырёх группах. В детском саду предусмотрены отдельные спальные и игровые комнаты, медицинский и музыкальный кабинеты, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная комната.

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Детский сад может принять до 80 ребятишек в четырёх группах, в том числе 40 детей в двух ясельных. В помещении есть отдельные спальные и игровые комнаты для дошколят.

Также в здании расположены: медицинский, методический и музыкальный кабинеты, пищеблок, прачечная, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная комната. Установлены автоматизированная пожарная сигнализация и тревожная кнопка, а также видеонаблюдение.

© sreda24.ru

© sreda24.ru

© sreda24.ru