1000 займов от ФРП: Юбилейный льготный заем Фонда получил автозавод «Урал»

© Фото из открытых источников

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил юбилейный 1000-й льготный заем.

Финансирование в размере 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты» получил «Автомобильный завод «Урал» из Челябинской области. С помощью средств Фонда предприятие создает импортозамещающее производство ведущих мостов и передних осей для грузовых автомобилей «Урал». Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд рублей.

В настоящее время современные мосты для тяжелых грузовых автомобилей «Урал» закупаются в Китае. После реализации проекта предприятие сможет выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и для других российских производителей грузовиков. В рамках проекта планируется локализовать все мосты, импортируемые предприятием.

Также завод планирует поставлять барабаны, ступицы и тормозные диски другим производителям грузовиков и осей прицепной техники.

С помощью юбилейного займа от ФРП «Автомобильный завод «Урал» создаст импортозамещающее производство отливок для новых мостов и запустит линию по обработке тормозных барабанов и ступиц колеса.

Завод приобретет комплекс автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков, который позволитобрабатывать более 460 тысяч единиц продукции в год.

Средства займа будут также направлены на перевооружение литейного производства для выпуска картерных деталей для новых мостов массой до 200 кг. После модернизации литейного производства мощности по выпуску чугунного литья увеличатся на треть — до 24,7 тысячи тонн в год.

В ходе реализации проекта будет создано 111 рабочих мест.

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.