В Чувашии открыли новую сельскую школу
Чувашская республика
д. Кашмаши
11 января, в Моргаушском района случилось знаковое для всего муниципалитета событие — открыли новую школу в деревне Кашмаши.
Сегодня школа имеет 14 современных учебных классов, столовую на 60 посадочных мест, комфортабельный актовый зал, совмещенный со спортивным залом. Общая стоимость объекта составила 195 млн рублей. В настоящее время в данном корпусе обучается 84 учащихся 1 — 9 классов, в том числе 37 детей — в начальном звене.
https://obrazov...ya-sovremennaya
https://pravdap...e-vozmozhnosti/
https://cheboks...shii/101387798/ (фото фасада)
https://chgtrk....190-mln-rubley/ ( фото всего здания)
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!