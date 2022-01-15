Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Чувашии открыли новую сельскую школу

 © ch.versia.ru

Чувашская республика

д. Кашмаши

11 января, в Моргаушском района случилось знаковое для всего муниципалитета событие — открыли новую школу в деревне Кашмаши.

 © fs01.cap.ru

Сегодня школа имеет 14 современных учебных классов, столовую на 60 посадочных мест, комфортабельный актовый зал, совмещенный со спортивным залом. Общая стоимость объекта составила 195 млн рублей. В настоящее время в данном корпусе обучается 84 учащихся 1 — 9 классов, в том числе 37 детей — в начальном звене.

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © chgtrk.ru

https://obrazov...ya-sovremennaya

https://pravdap...e-vozmozhnosti/

https://cheboks...shii/101387798/ (фото фасада)

https://chgtrk....190-mln-rubley/ ( фото всего здания)
Источник: https://obrazov.cap.ru/news/2022/01...hmashi-otkrilasj-novaya-sovremenaya

новая школа, сельская жизнь, Чувашия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,