Невский завод отгрузил очередные два газоперекачивающих агрегата ГПА-32 «Ладога» для Амурского ГПЗ

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Два газоперекачивающих агрегата ГПА-32 «Ладога» производства Невского завода (входит в Группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы») отгружены на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Это девятая и десятая «Ладоги» из 12 для строящегося неподалеку от г. Свободного предприятия.

В объем поставки входит центробежный компрессор, газотурбинная установка мощностью 32 МВт, а также ангарное укрытие со вспомогательным оборудованием. Агрегаты отправлены на площадку Амурского ГПЗ наземным транспортом, их отгрузке предшествовали комплексные заводские испытания.

В настоящее время на первых двух технологических линиях Амурского ГПЗ эксплуатируются две пары ГПА-32 «Ладога». На третьей технологической линии ведется пусконаладка еще двух газоперекачивающих агрегатов. Продолжается монтаж двух единиц оборудования на четвертой технологической линии. Завершение поставки всех 12 агрегатов планируется до конца 2022 года.

ГПА-32 «Ладога» являются ключевым оборудованием дожимных компрессорных станций Амурского ГПЗ, предназначенных для компримирования и дальнейшей подачи очищенной метановой фракции в магистральный газопровод «Сила Сибири». В конструкции ГПА-32 «Ладога» применены технические решения, которые обеспечивают надежность работы оборудования при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов, сообщает пресс-центр ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».