На Чукотку отправилась партия разнопрофильной спецтехники

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На Чукотку отправилась партия разнопрофильных автомобилей на шасси Урал Next 4320-6952-72. Для постоянного заказчика завод Гирд изготовил 11 единиц спецтехники:

— 3 единицы маслостанций, каждая маслостанция имеет все необходимое для эксплуатации оборудование — электрооборудование, насосное и гидравлическое оборудование (маслораздаточное оборудование, емкость металлическая с подогревом 500 л.), набор инструментов FORCE 41421R, климатическое оборудование (люк аварийно-вентиляционный с вентилятором, тосольный отопитель, автономный отопитель Планар -4Д), комплект принадлежностей шасси;

— 7 единиц передвижных автомастерских с КМУ PALFINGER, ИНМАН и с бортовой платформой. Каждый ПАРМ оснащен всем необходимым для работы оборудованием — электрооборудование, сварочное, газорезательное, насосное, гидравлическое, климатическое. Помимо этого в комплектацию входит слесарный инструмент и электроинструмент. Фургон также укомплектован мебелью — верстак однотумбовый с тисками (тиски слесарные усиленные GARWIN GV-STF08 200), стол откидной, вешалка, полка навесная для инструмента, кейс для инструментов;

— 1 единица ППУ, спецтехника имеет в комплектации водяной насос, вентилятор, топливный насос, предохранительный клапан, контрольно-измерительные приборы и автоматика, котел паровой, горелочное устройство, бак запаса питательной воды, бак запаса топлива. передвижная паровая установка предназначена для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин, трубопроводов, резервуаров и другого нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления.

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