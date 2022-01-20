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В 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие — это один из древнейших российских городов. В Средневековье он был крепостью, которая защищала границы Руси от набегов татар. В XVI веке здесь появилась одна из крупнейших ярмарок страны, а к XIX столетию город стал одним из главных промышленных центров России.

Нижний Новгород расположен в 400 км к востоку от Москвы на месте слияния рек Оки и Волги. Ока делит город на две части — Нагорную «Верхнюю» и Заречную «Нижнюю». Город находится на шестом месте по численности населения в стране -более 1,2 млн человек, и является центром Приволжского федерального округа. За восемь столетий на территории Нижнего скопилось немало исторических и культурных достопримечательностей, сформировавших современный облик города.

1. Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем — внуком основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и правнуком киевского князя Владимира Мономаха. Со времени правления Александра III Нижний Новгород начал становиться центром всероссийского купечества. С открытием в 1822 году Нижегородской ярмарки Нижний Новгород стал главным городом всероссийской и международной торговли. В 1929 году Ярмарка была закрыта, а экономика города стала развиваться совершенно в другом направлении.

C 1932 года город носил имя писателя А.М.Горького. Советский город Горький стал одним из крупнейших промышленных центров России, ведущая роль в котором принадлежала предприятиям машиностроения, металлообработки и информационных технологий. Тогда же был построен первый автогигант Горьковский автомобильный завод. 22 октября 1990 года городу было возвращено историческое название.

В период с 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения иностранцами, но сейчас он является крупнейшим центром речного круизного туризма в России и местом проведения международных выставок различного профиля на базе Нижегородской ярмарки.

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2. Нижегородский кремль — основная достопримечательность города.

Первоначально, со времени основания в 1221 году, защитные укрепления города были сооружены из дерева и земли и представляли из себя глубокие рвы и высокие валы. Каменным Нижегородский кремль стал в 1515 году, когда возникла необходимость усилить оборону города — главного опорного пункта Московского государства против Казанского ханства.

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3. Новый кремль был окружен двухкилометровой стеной с 13 башнями. В XVI веке крепость неоднократно осаждалась неприятелем, однако враг ни разу не смог овладеть ею.

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4. Дмитриевская башня — главная башня и главные ворота Нижегородского кремля. Является символом Нижнего Новгорода.

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5. Никольская башня и пешеходный мостик над Зеленским съездом.

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6. Колокольня Спасо-Преображенского собора. Воссозданная колокольня, часы-куранты на которой, устроенные по образцу XIX века, впервые пробили 31 декабря 2020 года. На месте колокольни в начале ХХ века находился Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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7. Белая башня — одна из 12 сохранившихся башен Нижегородского кремля.

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8. Ивановский съезд — первая улица города и храм во имя Преподобного Симеона Столпника.

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9. Нижегородский кремль — величественная средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Нижегородский кремль второй по размеру после Московского.

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10. Нижегородский кремль не похож ни на один из кремлей России. Поставленный на крутом откосе, он имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками — 82 м.

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11. Чкаловская лестница — витрина Нижнего Новгорода, его визитная карточка.

Монументальное сооружение соединяет главный променад города — Нижне-Волжскую набережную — с площадью Минина и Пожарского, Александровским садом, а также Верхне-Волжской набережной. Лестница построена в виде восьмёрки и состоит из 560 ступеней, если считать обе стороны «восьмёрки». Изначально Чкаловская лестница называлась Сталинградской, так как была заложена в честь победы в Сталинградской битве в 1943 году и строилась в том числе и силами пленных немцев.

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12. Бывший доходный дом С.М.Рукавишникова.

Архитектор Федор Шехтель построил его накануне Первой мировой войны по заказу Сергея Рукавишникова, нижегородского купца-миллионера. Фасад торгового дома выполнен в стиле неоготики. В 1915 году огромные помещения здания приспособили под швейное производство военно-обмундировочной мастерской. После революции швейная продукция выпускалась по заказам Красной армии. После войны в здании располагалась швейная фабрика «Маяк».

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13. Площадь Народного Единства. На площади стоит памятник Минину и Пожарскому — это точная копия памятника, установленного в Москве перед собором Василия Блаженного.

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14. Строгановская церковь. Построена в 1696—1719 годах на средства купца Григория Дмитриевича Строганова.

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15. Нижневолжская набережная, нижегородский речной вокзал и площадь Маркина.

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16. «Карман России» — так иногда называют Нижний Новгород. Когда-то здесь проводилась самая большая ярмарка в стране, благодаря чему город получил быстрое экономическое развитие.

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17. Площадь Минина и Пожарского — главная площадь Нижнего Новгорода.

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18. «Покровка» — пешеходная улица в исторической части города.

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19. Большая Покровская — одна из самых старинных улиц в Нижнем Новгороде и до 1917 года считалась дворянской. Свое название Большая Покровская улица получила по некогда стоящей на ней Покровской церкви. В советские годы она носила имя Свердлова, который здесь родился.

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20. «Дворец труда».

Здание было построено в 1904 году. В нем располагалась Городская Дума Нижнего Новгорода. С конца 1919 года и поныне дом принадлежит профсоюзным организациям. Сначала это был губернский, затем краевой, а потом областной Совет профсоюзов. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города.

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21. Театр драмы им. М.Горького — один из старейших русских театров.

Здание театра появилось на Большой Покровской в 1896 году. Здесь началась блистательная карьера знаменитого певца Федора Шаляпина, исполнившего партию Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». Здесь же он познакомился со своей первой женой — итальянской балериной Иолой Торнаги.

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22. Управление Центрального банка по Нижегородской области. Здание построено в 1913 г. в память 300-летия дома Романовых. Это здание со шпилем, затейливым крыльцом и узорными коваными воротами похоже сразу и на европейский замок, и на древнерусский терем.

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23. Именно в Нижнем Новгороде в 1896 году впервые в стране был запущен трамвай. Соответствующий указ дал Николай II. Открыли трамвайное движение по случаю проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки. К этому событию также в городе появились фуникулеры — Кремлевский и Похвалинский.

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24. Набережная Федоровского в вечерней подсветке.

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25. К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году набережная была благоустроена по проекту московского архитектурного бюро.

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26. Благовещенский монастырь — ровесник города, был основан в 1221 году.

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27. В разные годы на его территории размещались различные учреждения и коммунальные квартиры, склады, судостроительная мастерская, кузница и даже планетарий.

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28. Площадь Горького — является важным транспортным узлом, через неё проходят десятки маршрутов общественного транспорта.

В советские годы Нижний Новгород назывался «Горький», в честь Максима Горького, и он носил это название с 1932 по 1990 год. При этом он являлся закрытым городом, и иностранцев туда не пускали вообще, а жителям других регионов для его посещения требовалось оформить особое разрешение.

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29. В Нижнем Новгороде и на его границах расположено 9 больших транспортных мостов, из которых 6 — через Оку, а еще 3 — через Волгу.

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30. Нижегородская ярмарка.

Главный ярмарочный дом был построен в 1890 г. в неорусском стиле. Главное место проведения международных и всероссийских выставок. В Ярмарочном доме работает мультимедийный парк «Россия — моя история».

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31. Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника Новогодняя столица России 2022.

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32. Здесь работал каток, карусель, фуд-корт, новогодняя ярмарка, артисты в необычных костюмах. А еще, в этом знаковом для города месте располагалась Резиденция Деда Мороза.

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33. Мыс Стрелка — место слияния Волги и Оки. Протяжённость города вдоль Оки — 20 км, вдоль Волги — около 30 км.

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34. Кафедральный Александро-Невский Новоярмарочный собор на стрелке Волги и Оки.

В июле 1881 года храм был торжественно освящён в присутствии императора Александра III. В послереволюционное время храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны на центральном барабане собора была установлена зенитная батарея, защищавшая небо над Нижним Новгородом от вражеских бомбардировок. Позднее в здании собора произошёл пожар, уничтоживший старинную роспись на потолках и стенах. В 1983 году началась реставрация собора и через 9 лет храм был возвращён епархии.

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35. Железнодорожный вокзал «Нижний Новгород — Московский».

Ежегодно вокзал обслуживает около 7 миллионов пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой курсируют высокоскоростные поезда «Ласточка» с общей продолжительностью поездки в одну сторону около 4 часов.

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36. Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова.

Это здание в неорусском стиле, своей формой напоминающее ларец, и по первоначальному своему назначению было ларцом для денег, то есть банком — Нижегородским отделением Крестьянского поземельного банка. В 1936 году здание отдали Дворцу пионеров. Сюда переехали многочисленные кружки и секции, был открыт первый в стране детский плавательный бассейн и даже клуб юных кинологов.

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37. Александровский сад — первый в истории города общественный парк. Расположен на склонах Волги, датой основания принято считать 1835 год. Назван в честь императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая I.

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38. Башня-репродуктор — одно из самых причудливых и интересных зданий Нижнего Новгорода. Сейчас в здании расположена Межрайонная инспекция ФНС России.

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39. Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором.

Это альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью — 861 метр. Общая протяжённость дороги — 3661 метр.

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40. Парк Победы. Под открытым небом здесь выставлены самолеты МИГ-27, L-29 «Дельфин», танки Т-34, Т-10М, БТР и БМП, БМ-13 «Катюша», пушки и другая военная и гражданская техника.

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41. МиГ-25ПУ.

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42. Вознесенский Печёрский мужской монастырь.

Основан в начале XIV столетия монахом Киево-Печерского монастыря Дионисием, ставшим впоследствии Суздальско-Нижегородским архипастырем, крупнейшим историческим деятелем своего времени. Монастырь принадлежит к числу древнейших обителей Нижегородской земли.

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43. Окский съезд.

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44. Молитовский мост — единственный в Нижнем Новгороде, по которому осуществляется трамвайное движение.

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45. ЖК «Москва Град».

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46. Трамвайное депо № 2.

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47.

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48. Борские мосты через Волгу.

Спаренные железнодорожный и совмещённый мосты, связывают Канавинский и Московский районы Нижнего Новгорода с Борским районом Нижегородской области. Действует для въезда транспорта в город.

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49. В 50 метрах ниже по течению располагается новый мост-дублёр, для выезда транспорта из города.

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50. Комплекс банка Рукавишниковых. Построен в 1913—1916 годах. Автор проекта — Фёдор Шехтель, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве. Выходящее фасадом на Рождественскую улицу здание банка Рукавишниковых выстроено в стиле рационалистического модерна и органично включено в сплошной фронт застройки улицы.

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51. Строгановская церковь. Храм выстроен в конце XVII — начале XVIII вв. на средства купца Григория Строганова, сподвижника Петра I. В оформлении храма присутствуют необычные детали — флюгер под крестом в виде флажка и старинные часы.

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52. Панорама от Почаинского оврага.

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53. Храм во имя Преподобного Симеона Столпника и Белая башня нижегородского кремля.

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54. Нижегородский Речной Вокзал и Площадь Маркина. Город является одним из крупнейших центров речного туризма в России. Порт принимает теплоходы по маршрутам Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Астрахань.

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55. В Нижнем Новгороде жили изобретатель И.Кулибин, декабрист Анненков с женой, композитор Балакирев, В.Белинский и В.Чкалов, ну и, конечно же, это город писателя М.Горького.

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56. Дмитровская башня — символ Нижнего Новгорода. На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся, водятся лоси.

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57. Дворец труда. До революции в здании находилась городская дума, а после революции более 80 лет обитали профсоюзы. В 1897 г. Нижегородская Дума решила возвести на Благовещенской площади (ныне площадь Минина) собственное административное здание. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города.

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58. В 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие, а 2022 год город встречает в статусе «Новогодней столицы России».

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