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Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

В России появились новые автомобили VOLGA

В России стартовали продажи автомобилей VOLGA. Бренд, производство которого развернуто в Нижнем Новгороде, выводит на рынок три модели: бизнес-седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. Машины доступны у официальных дилеров по всей стране.

Проект VOLGA — это новый российский автомобиль на основе современных технологий с глубокой локализацией. Завод в Нижнем Новгороде рассчитан на выпуск до 110 тысяч машин в год. В перспективе планируется формирование полностью оригинального модельного ряда. Пока все три модели адаптированы к российским дорогам и климату, оснащены зимним пакетом (подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок). Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров пробега, рассказали в компании производителя.

VOLGA C50 — бизнес-седан с просторным салоном. Двигатель — 2.0 литра турбо (150 или 200 л.с.), коробка — 7-ступенчатый робот. Цены — от 2,899 до 3,299 млн рублей в зависимости от комплектации. В топ-версии: адаптивный круиз-контроль, ассистенты, премиальная аудиосистема с динамиком в подголовнике водителя, вентиляция передних сидений.

VOLGA K40 — среднеразмерный кроссовер с двумя вариантами двигателей: 1.5 литра (147 л.с.) с роботом 7DCT или 2.0 литра (200 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены — от 2,749 до 3,799 млн рублей. В дорогих комплектациях: панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз, система автоторможения.

VOLGA K50 — флагманский кроссовер, самый просторный в линейке. Двигатель — 2.0 литра турбо (238 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод. Цены — от 4,199 до 4,649 млн рублей. В топ-версии: массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема, электропривод спинки второго ряда, отделка замшей.

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Источник: volga.auto

Комментарии 8

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  • Badassgoliath Badassgoliath22.06.26 10:11:15

    Опять крупноузловая сборка какого-то китайца. Я думал, что они забросили эту задумку, когда ещё несколько лет назад на это обратили все внимание. Ан нет.
    И почему латинской письменностью? Впрочем, может оно и к лучшему.

    Проект VOLGA — это новый российский автомобиль на основе современных технологий с глубокой локализацией.

    «Верю всякому зверю. А тебе, ежу, погожу». Наклейка-то хоть своя? Или тоже из Китая?

    . В перспективе планируется формирование полностью оригинального модельного ряда. П

    Написать можно всё что угодно. Тем более «в перспективе» и «планируется».
    Новости, естественно, минус. Так бы и написали, мол, чтобы избежать вторичных санкций, развернули сборку китайских моделей под другим названием. Так ведь нет. Назвали Volga, вместо Соллерс-2, например. За это ещё минус, но воображаемый, так как больше одного не поставишь.

    Отредактировано: Badassgoliath~10:24 22.06.26
    #1318113
    • Нет аватара termometrix22.06.26 12:43:46
      И почему латинской письменностью?


      Написал автор по имени «Badassgoliath».Это еще и нецензурное выражение на английском языке.

      Опять крупноузловая сборка какого-то китайца.


      Опять непомерные амбиции,претензии и клинический гипер-максимализм когда четко написано,что: «Завод в Нижнем Новгороде рассчитан на выпуск до 110 тысяч машин в год.Проект VOLGA — это новый российский автомобиль на основе современных технологий с глубокой локализацией."

      Наклейка-то хоть своя?


      Кога высокоразвитый и «полностью самодостаточный» в гражданской экономике СССР потратил астрономические деньги на закупку производства уже тогда морально и технически устаревшего «Фиат-124»,если не ошибаюсь около 4-5 млрд долл,в начале даже шильдики закупались в Италии.

      Назвали Volga, вместо Соллерс-2, например.


      Сколько раз Вам говорили и приводили примеры, доказывающие, что компания «Соллерс» постоянно наращивает локализацию своего автомобильного производства в самых разумных пределах, настолько, насколько это возможно и необходимо?

      #1318119
    • Нет аватара termometrix22.06.26 13:34:48

      Интересно, а вы всё делаете сами и производите всё необходимое для личных нужд? Выращиваете и готовите себе еду, производите собственные ткани, красители, швейные машины и в том числе шьёте одежду для себя, самостоятельно производите электроэнергию и тепло для своих нужд и так далее до бесконечности? Или, может быть, вы всё-таки покупаете что-то у окружающих? Идеализированная модель Робинзона Крузо вряд ли является наиболее подходящим сравнением, когда речь идёт о сложной, крупной и постоянно растущей промышленности и экономике.

      #1318122
      • Нет аватара mikr22.06.26 13:59:17
        termometrix 22.06.26 13:34:48
        Интересно, а вы всё делаете сами и производите всё необходимое для личных нужд? Выращиваете и готовите себе еду, производите собственные ткани, красители, швейные машины и в том числе шьёте одежду для себя

        Не путайте Божий дар с яичницей. Одно дело, когда вы покупаете одежду от соседней фабрики, которая заинтересована продать ее вам не меньше, чем вы у нее купить. И совсем другое дело, когда вы абсолютно все покупаете у Китая, который в любой момент сможет перекрыть вам кислород. И непременно перекроет когда почувствует, что рыбка крепко сидит на крючке, и пора ее отправлять на сковородку.

        Отредактировано: mikr~14:00 22.06.26
        #1318124
        • Нет аватара altimo122.06.26 14:43:11

          Так вы эту яичницу и попутали. Вы хотите, как та совеЦкая, укрАинская вырусь покупать только немеТСкий авто, но они плюя на вас просто вам его не продают. А здесь мы собираемся возрождать русскую автопромышленность, потому, как совеЦкой по умолчанию не могло и быть.

          Отредактировано: altimo1~14:43 22.06.26
          #1318126
        • Нет аватара termometrix22.06.26 14:59:21
          И совсем другое дело, когда вы абсолютно все покупаете у Китая, который в любой момент сможет перекрыть вам кислород. И непременно перекроет когда почувствует.

          Хотя много,в том числе критически важное покупаем у Китая,абсолютно все не покупаем у Китая.Это просто не соответствует действительности. Даже по сегодняшним меркам российская экономика является одной из самых диверсифицированных и разнообразных в мире с точки зрения товарного, технологического и научного разнообразия. Факт. В реальном выражении примерно 1,7% населения планеты производит около 4,4-4,5% мировой экономики. Это один из лучших показателей в мире. Повторю в миллионный раз, и каждый здравомыслящий человек прекрасно это понимает: невозможно для страны с населением в 150 миллионов человек производить абсолютно все товары и услуги в нужных количествах, известные современной цивилизации, повторяю, современной цивилизации, а не товарную номенклатуру и ассортимент, характерные для 50, 60 или 80 лет назад.Остальное детский сад,фундаментальное непонимание того как устроена промышленность и народное хозяйство и непомерные претензии на уровне фанатизма.
          Когда Китай полностью перекроет кислород-нам не будет до личных автомобилей.Все усилия будут направлены в другом направлении.И поскольку я иногда вынужден,к сожалению,следить за вашим мнением, вы постоянно настаиваете на том, чтобы Россия жила так же, как в 1942-1943 годах, когда в полуголодном состоянии народ боролся за свое выживание и победу в Великой Отечественной войне.Пушки вместо масла.В отличие от вас,сегодняшние российские правители стараются всячески избежать глобального конфликта и обеспечить свое государство и народ одновременно пушками и маслом.

          Отредактировано: termometrix~15:30 22.06.26
          #1318129
          • Нет аватара mikr22.06.26 15:57:31
            вы постоянно настаиваете на том, чтобы Россия жила так же, как в 1942-1943 годах, когда в полуголодном состоянии народ боролся за свое выживание и победу в Великой Отечественной войне

            Возможно, мы с Вами по-разному оцениваем ситуацию, но на мой взгляд сегодняшнее время для России выглядит не лучше чем в 1942-1943 годах. Многие отказываются это понимать. Им приятнее жить в розовых очках. Но это — самообман, который в конце концов нам всем будет стоить очень дорого.

            #1318138
  • Алексей Зотов Алексей Зотов22.06.26 15:39:37

    К сожалению ничего нового, очередное обклеивание шильдиками китайского автопрома под радостные аплодисменты чиновников сидящих на зарплатах. Им даже невдомёк, что есть энтузиасты, которые на собственных началах создают автомобили, у которых от настоящей и родной Волги гораздо больше, чем у их китайских клонов. Я говорю про ребят с ютюб канала — Машинаторы. Просто посмотрите что они создают и скажите, положа руку на сердце, у какой машины больше от волги, а кому покласть на эту марку, главное положить себе в карман?
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    Не даёт вложить картинки, просто наберите в поисковике «Машинаторы — волга».

    Отредактировано: Алексей Зотов~15:42 22.06.26
    #1318135