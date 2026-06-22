В России стартовали продажи автомобилей VOLGA. Бренд, производство которого развернуто в Нижнем Новгороде, выводит на рынок три модели: бизнес-седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. Машины доступны у официальных дилеров по всей стране.

Проект VOLGA — это новый российский автомобиль на основе современных технологий с глубокой локализацией. Завод в Нижнем Новгороде рассчитан на выпуск до 110 тысяч машин в год. В перспективе планируется формирование полностью оригинального модельного ряда. Пока все три модели адаптированы к российским дорогам и климату, оснащены зимним пакетом (подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок). Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров пробега, рассказали в компании производителя.

VOLGA C50 — бизнес-седан с просторным салоном. Двигатель — 2.0 литра турбо (150 или 200 л.с.), коробка — 7-ступенчатый робот. Цены — от 2,899 до 3,299 млн рублей в зависимости от комплектации. В топ-версии: адаптивный круиз-контроль, ассистенты, премиальная аудиосистема с динамиком в подголовнике водителя, вентиляция передних сидений.

VOLGA K40 — среднеразмерный кроссовер с двумя вариантами двигателей: 1.5 литра (147 л.с.) с роботом 7DCT или 2.0 литра (200 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены — от 2,749 до 3,799 млн рублей. В дорогих комплектациях: панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз, система автоторможения.

VOLGA K50 — флагманский кроссовер, самый просторный в линейке. Двигатель — 2.0 литра турбо (238 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод. Цены — от 4,199 до 4,649 млн рублей. В топ-версии: массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема, электропривод спинки второго ряда, отделка замшей.