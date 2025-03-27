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Метрополитен Нижнего Новгорода занимает третье место в России хронологически, по количеству станций и по общей длине сети. Метро небольшое — состоит всего из двух линий и 15 станций. Красную линию можно проехать за 22 минуты, синюю — за 9 минут. В среднем метрополитеном пользуется около 115 тысяч человек. Станции здесь мелкого заложения, большую часть строили открытым способом. Эскалаторы предусмотрены только на «Московской» и «Горьковской», а лифты — на «Горьковской» и «Стрелке».

В метро Нижнего Новгорода есть только одна пересадочная станция, «Московская». Именно эту станцию построили первой — и сразу учитывали, что здесь будут проходить две линии. Пересадка происходит на одном уровне — на станции 2 платформы и пути для четырёх составов. Кстати, станция метро «Нижегородская» в Москве выполнена по аналогичной схеме.

Первый участок метрополитена открыли в 1985 году — от «Московской» до «Пролетарской». Затем вводили остальные станции, но все они были на левом берегу Оки. То есть проехать в исторический и деловой центр города на метро было невозможно. Ситуация изменилась в 2012 году, когда ввели в эксплуатацию метромост через Оку и станцию «Горьковская» в нагорной части Нижнего Новгорода. В официальных источниках пишут, что с того времени пассажиропоток увеличился на 75%. Сейчас планируется расширение — строят новые станции «Площадь Свободы» и «Сенная», в перспективе ещё несколько и даже третья линия, которая будет проходить вдоль правого берега Оки по всему историческому центру.

1. Станция «Московская».

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2. Нижегородский метромост.

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3. Станция «Канавинская».

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4. Станция «Ленинская».

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5. Станция «Буревестник».

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6. Станция «Бурнаковская».

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7. Станция «Горьковская».

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8.

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9. Машинист электропоезда.

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10. Электродепо «Пролетарское».

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11. Именной состав «Кузьма Минин».

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12. «Номерной».

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13. Перегонный тоннель.

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