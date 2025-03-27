Метро Нижнего Новгорода — третье в РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Метрополитен Нижнего Новгорода занимает третье место в России хронологически, по количеству станций и по общей длине сети. Метро небольшое — состоит всего из двух линий и 15 станций. Красную линию можно проехать за 22 минуты, синюю — за 9 минут. В среднем метрополитеном пользуется около 115 тысяч человек. Станции здесь мелкого заложения, большую часть строили открытым способом. Эскалаторы предусмотрены только на «Московской» и «Горьковской», а лифты — на «Горьковской» и «Стрелке».
В метро Нижнего Новгорода есть только одна пересадочная станция, «Московская». Именно эту станцию построили первой — и сразу учитывали, что здесь будут проходить две линии. Пересадка происходит на одном уровне — на станции 2 платформы и пути для четырёх составов. Кстати, станция метро «Нижегородская» в Москве выполнена по аналогичной схеме.
Первый участок метрополитена открыли в 1985 году — от «Московской» до «Пролетарской». Затем вводили остальные станции, но все они были на левом берегу Оки. То есть проехать в исторический и деловой центр города на метро было невозможно. Ситуация изменилась в 2012 году, когда ввели в эксплуатацию метромост через Оку и станцию «Горьковская» в нагорной части Нижнего Новгорода. В официальных источниках пишут, что с того времени пассажиропоток увеличился на 75%. Сейчас планируется расширение — строят новые станции «Площадь Свободы» и «Сенная», в перспективе ещё несколько и даже третья линия, которая будет проходить вдоль правого берега Оки по всему историческому центру.
1. Станция «Московская».
2. Нижегородский метромост.
3. Станция «Канавинская».
4. Станция «Ленинская».
5. Станция «Буревестник».
6. Станция «Бурнаковская».
7. Станция «Горьковская».
8.
9. Машинист электропоезда.
10. Электродепо «Пролетарское».
11. Именной состав «Кузьма Минин».
12. «Номерной».
13. Перегонный тоннель.
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