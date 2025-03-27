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Gelio 27 марта 2025, 09:27 2210 Города и сёла России

Метро Нижнего Новгорода — третье в России

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 © img.geliophoto.com

Метрополитен Нижнего Новгорода занимает третье место в России хронологически, по количеству станций и по общей длине сети. Метро небольшое — состоит всего из двух линий и 15 станций. Красную линию можно проехать за 22 минуты, синюю — за 9 минут. В среднем метрополитеном пользуется около 115 тысяч человек. Станции здесь мелкого заложения, большую часть строили открытым способом. Эскалаторы предусмотрены только на «Московской» и «Горьковской», а лифты — на «Горьковской» и «Стрелке».

В метро Нижнего Новгорода есть только одна пересадочная станция, «Московская». Именно эту станцию построили первой — и сразу учитывали, что здесь будут проходить две линии. Пересадка происходит на одном уровне — на станции 2 платформы и пути для четырёх составов. Кстати, станция метро «Нижегородская» в Москве выполнена по аналогичной схеме.

Первый участок метрополитена открыли в 1985 году — от «Московской» до «Пролетарской». Затем вводили остальные станции, но все они были на левом берегу Оки. То есть проехать в исторический и деловой центр города на метро было невозможно. Ситуация изменилась в 2012 году, когда ввели в эксплуатацию метромост через Оку и станцию «Горьковская» в нагорной части Нижнего Новгорода. В официальных источниках пишут, что с того времени пассажиропоток увеличился на 75%. Сейчас планируется расширение — строят новые станции «Площадь Свободы» и «Сенная», в перспективе ещё несколько и даже третья линия, которая будет проходить вдоль правого берега Оки по всему историческому центру.

1. Станция «Московская».

 © img.geliophoto.com

2. Нижегородский метромост.

 © img.geliophoto.com

3. Станция «Канавинская».

 © img.geliophoto.com

4. Станция «Ленинская».

 © img.geliophoto.com

5. Станция «Буревестник».

 © img.geliophoto.com

6. Станция «Бурнаковская».

 © img.geliophoto.com

7. Станция «Горьковская».

 © img.geliophoto.com

8.

 © img.geliophoto.com

9. Машинист электропоезда.

 © img.geliophoto.com

10. Электродепо «Пролетарское».

 © img.geliophoto.com

11. Именной состав «Кузьма Минин».

 © img.geliophoto.com

12. «Номерной».

 © img.geliophoto.com

13. Перегонный тоннель.

 © img.geliophoto.com

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Источник: dzen.ru

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  • Gelio
  • 4
метро, нижний, нижний новгород
  • Нет аватара oaroma
    27.03.2509:46:38

    В Минске метропоезда, кроме перевозки пассажиров, выполняют идеологическую функцию — к юбилею освобождения Беларуси в прошлом году несколько поездов были оформлены, как фотовыставки на тему ВОВ: партизанское и подпольное движение, операция «Багратион», фотосвидетельства зверств фашистских оккупантов на нашей земле. Думаю, к юбилею Победы еще несколько поездов оформят. Есть вагоны с фото различных архитектурных достопримечательностей Беларуси. А на новой «зеленой» ветке ходят новые российские вагоны, они мне очень понравились: удобные сиденья, просторно и тихо. Метро — лучший общественный транспорт!

    #1299015
    • Нет аватара DimaY
      27.03.2514:59:24

      Белорусское метро одно из немногих мест в Минске, где можно услышать белорусский язык. На нем все сообщения объявляются. А так все говорят по русски. А новые вагоны просто прекрасны. Радует, что наши разработчики заботятся о пассажирах даже в мелочах. На зеленой линии в Москве они тоже стали замещать номерные, медленно, потому что завод загружен экспортными заказами. А Минску большой привет из Москвы. Кстати, в Москве тоже есть тематические поезда, идея хорошая!

      #1299032
      • shigorin shigorin
        29.03.2500:18:52

        Да, помню эту диверсию году в 2003. Укры тоже начинали с «гуманитарки» и в том числе уличной рекламы да названий. Очень гнилой выбор -- «первый на хуторе или двадцатая губерния». Мало кому хватает мудрости понять, что первый на двухсотом хуторе -- даже по этой шкале так-то ниже, чем первый в двадцатой губернии.

        #1299138
    • Нет аватара Захарка
      27.03.2521:59:29

      Ну и в Москве куча тематических поездов. Да и причём тут вообще Белоруссия и Москва, когда речь в посте вроде о нижегородском метро…

      #1299052
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