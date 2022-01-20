Российские космонавты Шкаплеров и Дубров завершили выход в открытый космос
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе по интеграции узлового модуля «Причал» к сегменту МКС. Теперь модуль подготовлен к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Работы за пределами станции проводились в течение 7 часов 11 минут.
«Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля „Поиск“ 19 января в 22:29 мск», — сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.
Отмечается, что уже 18 марта первый корабль пристыкуется к «Причалу». Им станет пилотируемый корабль «Союз МС-21», в основной состав экипажа которого входят космонавты госкорпорации Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Ранее в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров подготовили новый модуль российского сегмента МКС «Причал» к стыковке с кораблями. Антон Шкаплеров установил мишень стыковки на узловой модуль «Причал».
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