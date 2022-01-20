ОВК сертифицировала новую модель вагона-цистерны для перевозки химических грузов

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, получило сертификат ФБУ «РС ФЖТ» на новую модель вагона-цистерны на тележке 25 тс для перевозки химических грузов. Первые серийные вагоны модели 15-9993-03 уже изготовлены по заказу транспортно-логистической компании АО «РН-Транс» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»).

При грузоподъемности цистерны в 73 т объем котла составляет 88 м3, что на 15 м3 (или на 7 т) больше, чем в распространенном на рынке аналоге на тележке 23,5 тс. Наиболее высокую экономику с максимально эффективным использованием грузоподъемности вагоны модели 15-9993-03 показывают при транспортировке технических спиртов, жидких углеводородов и прочей химической продукции.

Конструкция котла с «ломаной» осью обеспечивает максимальную полноту слива, а примененные технические решения — герметичность сосуда. В верхней части котла установлен предохранительно-впускной клапан для предотвращения повышенного давления и ликвидации вакуума.

Сливо-наливная арматура и загрузочный люк защищены кожухом, который обеспечивает возможность установки единой системы запорно-пломбировочного устройства. Наличие дополнительных помостов на котле повышает удобство обслуживания цистерны.

Значительным конкурентным преимуществом перед вагонами на тележке 18-100 и ее аналогах являются увеличенные сроки межремонтных пробегов. Цистерна тихвинского производства оснащена инновационной ходовой частью 25 тс, которая позволяет улучшить динамические характеристики вагона, повысить безопасность его эксплуатации и сократить стоимость жизненного цикла подвижного состава в целом.