Ростех поставил в войска к Единому дню военной приемки восемь типов вооружений
Госкорпорация Ростех к Единому дню военной приемки поставила российским вооруженным силам восемь типов различных вооружений и военной техники. В войска отправились боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72Б3, разные средства радиоэлектронного подавления, вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также многофункциональные истребители Су-30СМ2.
Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ. Самолеты получили повышенные боевые возможности и сохранили основные достоинства Су-30СМ: сверхманевренность, большую дальность полета, бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой, экипаж в составе двух человек, обеспечивающий одновременное ведение воздушного боя и поражение наземных целей.
Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил боевые машины пехоты БМП-3, имеющие один из самых мощных комплексов вооружений в мире среди аналогов и обладающие большим потенциалом для дальнейшей модернизации.
«Ростех принимает участие в Едином дне военной приемки как один из крупнейших поставщиков вооружений для российской армии. К сегодняшнему дню переданы вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, модернизированные танки Т-72Б3 и эффективные средства радиоэлектронной борьбы. В общей сложности в войска отправились восемь различных типов военной техники», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Переданные холдингом «Вертолеты России» «Ночные охотники» и «Аллигаторы» предназначены для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, имеют мощное вооружение и способны действовать в сложных погодных условиях и в любое время суток.
Поставленные Уралвагонзаводом в войска танки Т-72Б3, прошедшие капитальный ремонт с модернизацией, получили всеракурсную защиту от противотанковых средств поражения. Также была повышена их подвижность, огневая мощь, защищенность и командная управляемость.
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