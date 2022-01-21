Обновление военно-морского флота России с 2012 по 2021 год

С 2012 года в состав военно-морского флота России вошли 35 боевых кораблей десяти различных типов (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).

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Общее водоизмещение боевых кораблей вошедших в состав Военно-морского флота с 2012 года составило почти 73 тысячи тонн.

© Фото из открытых источников

С 2012 года в состав флота вошли корабли десяти проектов:

1 малый артиллерийский корабль пр. 21630 «Буян»;

5 кораблей противоминной обороны пр. 12700 «Александрит»;

3 малых ракетных корабля пр. 22800 «Каракурт» (предназначенны для действий в открытом море);

9 малых ракетных корабля пр. 21631 «Буян-М» (способны ходить по рекам, озерам и мелководным заливам);

3 патрульных корабля пр.22160 (предназначенны для действий в дальней морской зоне);

© Фото из открытых источников

1 ракетный корабль пр. 11661К «Гепард»;

6 многоцелевых корветов ближней морской зоны пр.20380/385 (корабли 2-го ранга);

3 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.11356 (корабли 2-го ранга);

2 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.22350 (корабли 1-го ранга);

2 больших десантных корабля пр. 11711.

© Фото из открытых источников

Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 судостроительных заводов. Три расположены в Санкт-Петербурге, два в Крыму (в Феодосии и Керчи), по одному в Калининграде, Рыбинске, Зеленодольске, Комсомольске-на-Амуре и городе Отрадное (Ленинградская область).

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 35 боевых кораблей, общим полным водоизмещением почти 73 тысячи тонн. К началу 2022 года 16 кораблей спущены на воду, 28 кораблей находятся на разных стадиях строительства, ещё 6 кораблей готовятся к закладке.

Динамика передачи боевых кораблей по пятилеткам (водоизмещением свыше 500 тонн):

2002-2006 — 2

2007-2011 — 5

2012-2016 — 12

2017-2021 — 23

За последние 5 лет в состав Военно-морского флота России вошло больше боевых кораблей чем за предыдущие 15 лет (с 2002 по 2016).

Автор: Алексей Поветкин