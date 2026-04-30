В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема Военно-Морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. © www.aoosk.ru

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. В торжественной церемонии приняли участие заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Сергей Карачков, а также военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Подъему Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. В частности, экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.

Морской тральщик «Полярный» — десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ. Проект разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Данные корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые морские тральщики могут обнаруживать как в воде акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Ключевая особенность кораблей проекта 12700 — корпус из монолитного стеклопластика, выполненного методом вакуумной инфузии. Такой корпус обладает меньшей массой, повышенной коррозийной стойкостью и прочностью, сопоставимой с корпусами из классических материалов. Главной особенностью композитного корпуса являются его минимальные физические поля, благодаря чему корабль остается невидимым, находясь в районах с высокой минной опасностью.

На кораблях проекта 12700 предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта — автоматизированной системы управления противоминными действиями. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Технические характеристики кораблей проекта 12700: водоизмещение — 890 т; длина — 61 м; ширина — 10 м; скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 уз; экипаж — свыше 40 чел.