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Абинский электрометаллургический завод первым в стране наладил производство катанки нового вида

 © admkrai.krasnodar.ru

Производство катанки диаметром 5 мм запустили в сортопрокатном цехе Абинского электрометаллургического завода. Она позволит сократить количество циклов при производстве проволоки, снизить затраты на электроэнергию, расходные материалы и расширить рынок сбыта.

Катанку диаметром 5 мм будут поставлять как на внутренний российский рынок, так и на экспорт.

Производство такой продукции в сортопрокатном цехе — шестой очереди завода — позволит сократить количество циклов при производстве проволоки, снизить затраты на электроэнергию, расходные материалы и расширить рынок сбыта.
Источник: https://perspektiva-ru.ru/economics...-naladil-vypusk-katanki-novogo-vida

Краснодарский край, металлургия
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