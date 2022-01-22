Абинский электрометаллургический завод первым в стране наладил производство катанки нового вида

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Производство катанки диаметром 5 мм запустили в сортопрокатном цехе Абинского электрометаллургического завода. Она позволит сократить количество циклов при производстве проволоки, снизить затраты на электроэнергию, расходные материалы и расширить рынок сбыта.

Катанку диаметром 5 мм будут поставлять как на внутренний российский рынок, так и на экспорт.

Производство такой продукции в сортопрокатном цехе — шестой очереди завода — позволит сократить количество циклов при производстве проволоки, снизить затраты на электроэнергию, расходные материалы и расширить рынок сбыта.