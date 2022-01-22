Абинский электрометаллургический завод запустил шестую очередь предприятия
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В октябре 2021 года на Абинском электрометаллургическом заводе ввели в эксплуатацию шестую очередь — новый сортопрокатный цех мощностью 500 тысяч тонн изделий в год.
Поступающие из цеха непрерывнолитые квадратные заготовки номинальным сечением от 130×130 мм, длиной 12000 мм служат полуфабрикатом для изготовления проката на мелкосортном стане 350 и проволочном стане 210.
В создание цеха вложено более 6,2 млрд рублей инвестиций.
В результате реализации этого инвестпроекта создано свыше 320 новых рабочих мест.
Также цех выпускает:
— арматурный прокат гладкого профиля А240С,
— сортовой прокат квадратного профиля СТ3ПС,
— сортовой прокат горячекатанный шестигранный,
— катанку.
Абинский Электрометаллургический завод основан в 2006 году. В 2007 году стартовало строительство первой очереди завода — сталепрокатного производства. Сейчас здесь запущено 6 очередей.
Мощности АЭМЗ позволяют производить ежегодно более 1,5 млн т стали, свыше 1,7 млн т проката, около 300 тыс. т метизных изделий; в месяц производится более 1,7 тыс. т медицинского кислорода.
За шесть лет на заводе создано свыше 3,5 тысячи новых рабочих мест.
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