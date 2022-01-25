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На Кубани запущено движение по железнодорожному участку к портам Азовского и Черного морей. Открытие второго пути позволит значительно увеличить пропускную способность. И этот участок — финальный в модернизированной магистрали протяженностью почти в тысячу километров.

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на юге России — обновленная железнодорожная магистраль. Ее длина — примерно 900 километров. Начало — под Волгоградом, конечная точка — на Таманском полуострове. Главное изменение — строительство второго пути. Раньше был только один на этом направлении. Возможности дороги значительно возросли.

© kubnews.ru

Завершённый проект вполне можно сравнить с реконструкцией знаменитой Байкало-Амурской магистрали, где идет строительство второго пути. На юге России развитие транспортной системы — вопрос тоже крайне острый. Порты Черного и Азовского морей готовы принимать большие объёмы грузов, но возможности магистрали были ограничены. И железнодорожники решили эту проблему.

25 января торжественно открылся второй путь на ключевом участке: между станциями Тихорецкая и Козырьки. Расстояние составляет 62 километра. Построен грузовой транспортный коридор между Поволжьем и Кубанью.

Благодаря вводу в эксплуатацию вторых путей по участку можно будет пропускать в 2 раза больше поездов — до 96 пар в сутки. Старт двухпутного движения приведет к увеличению участковой скорости более чем на 25%, к сокращению сроков доставки грузов, повышению среднего веса поезда до 7100 тонн и позволит оптимизировать технологию организации перевозок.

В рамках реализации проекта только на участке Тихорецкая — Козырьки было уложено 81 км новых путей, включая станционные, обустроено 99 км контактной сети, изменено путевое развитие на пяти станциях участка — на них удлинили приемо-отправочные пути и уложили 94 новых стрелочных перевода. Была введена в действие новая система управления движением поездов с микропроцессорным управлением. Также были построены 5 мостов и путепроводов, а для строительства земляного полотна и балластировки верхнего строения пути отсыпано порядка 2 млн куб м инертных материалов.

Для организации непрерывной и своевременной доставки грузов и пассажиров строительные работы велись в специальные технологические «окна» в графике движения поездов. На финальной стадии строительства одновременно было задействовано 700 человек и 120 единиц техники.

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