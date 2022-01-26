Производство грибов в 2021 году стало рекордным

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За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Если еще несколько лет назад в страну завозилось около 90% потребляемых культивируемых грибов, то теперь — только 15%. По итогам 2021 года производство грибов, по данным Минсельхоза, увеличилось не менее чем на 16% и превысило 100 тыс. т.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что это очень хороший результат, в России никогда такого не было. Производство грибов удалось увеличить благодаря выходу на полную мощность нескольких грибных комплексов, в числе которых «Грибная радуга» в Курской области, «Агрогриб» в Тульской области, предприятие «Магнита» в Краснодарском крае и «Богородские овощи» в Московской области. Последняя грибная ферма открылась год назад, уточняет эксперт.

В основном в России производятся шампиньоны: по расчетам «Технологий Роста», они занимают порядка 93% объема рынка культивированных грибов. Все крупные предприятия ориентированы на их выращивание, тогда как мелкие фермерские хозяйства занимаются производством вешенки, реже -шиитаке. «За последний год мы увидели разнообразие предложения шампиньонов: сейчас отечественные производители продают и крупные, и совсем мелкие грибы, и с белыми шляпками, и королевские — с коричневыми», — рассказывает Решетникова.