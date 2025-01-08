Место России в мировом сельском хозяйстве 2023. Часть 1: земледелие

Очередной обзор места России в мире по производству различной сельскохозяйственной продукции (предыдущий, за 2022 г., здесь ). Расчёты выполнены по текущим данным Росстата и статистике ФАО . Принцип простой: товар, производство в России, доля в мире, место в мире, мировой лидер, две соседние с нами страны в мировом ренкинге. Товары сгруппированы в блоки и идут в них по убыванию нашего места в мире (из-за сильно различающейся концентрации производства этот подход сочтён корректнее). Выбраны все значимые культуры, кроме фруктов и ягод, которые не делятся на обычные виды в публичной статистике Росстата.

По 2022 г. статистика ФАО по России соответствует нашей официальной, однако с 2023 г. они стали использовать оценки и корректировки, думая, что мы включили в данные новые регионы. Этого, увы, пока не произошло, поэтому показатели России приведены без Новороссии; о её вкладе в наш урожай мы писали здесь .

Зерно

Зерновые в целом (без зернобобовых). Россия — 139 млн т в 2023 г., 4,4% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Китай (642 млн т), № 4 — Бразилия (156 млн т), № 6 — Индонезия (74 млн т).

Гречиха. Россия — 1475 тыс. т в 2023 г., 58% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Китай (504 тыс. т), № 3 — Украина (211 тыс. т).

Овёс. Россия — 3,3 млн т в 2023 г., 18% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Канада (2,64 млн т), № 3 — Польша (1,5 млн т).

Ячмень. Россия — 21,1 млн т в 2023 г., 14% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Австралия (13,5 млн т), № 3 — Франция (12,1 млн т).

Рожь. Россия — 1,71 млн т в 2023 г., 13% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Германия (3,12 млн т), № 2 — Польша (2,53 млн т), № 4 — Белоруссия (0,78 млн т).

Пшеница. Россия — 93 млн т в 2023 г., 12% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (137 млн т), № 2 — Индия (111 млн т), № 4 — США (49 млн т).

Кукуруза. Россия — 16,6 млн т в 2023 г., 1,3% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — США (390 млн т), № 8 — Индонезия (20 млн т), № 10 — ЮАР (16,4 млн т).

Тритикале (гибрид пшеницы и ржи). Россия — 280 тыс. т в 2023 г., 2% мирового урожая, 10-е место в мире. № 1 — Польша (5,28 млн т), № 9 — Испания (288 тыс. т), № 11 — Чехия (209 тыс. т).

Просо. Россия — 450 тыс. т в 2023 г., 1,4% мирового урожая, 11-е место в мире. № 1 — Индия (13,5 млн т), № 10 — Чад (634 тыс. т), № 12 — США (444 тыс. т).

Рис. Россия — 1,07 млн т в 2023 г., 0,1% мирового урожая, 39-е место в мире. № 1 — Индия и Китай (по 207 млн т), № 38 — Аргентина (1,16 млн т), № 40 — Гайана (1 млн т).

Зернобовые

Зернобобовые в целом. Россия — 5,95 млн т в 2023 г., 6,2% мирового урожая, 2-е место в мире. № 1 — Индия (25,7 млн т), № 3 — Австралия (5,19 млн т).

Горох. Россия — 4,72 млн т в 2023 г., 32% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Канада (2,61 млн т), № 3 — Китай (1,5 млн т).

Вика. Россия — 103 тыс. т в 2023 г., 16% мирового урожая, 2-е место в мире. № 1 — Эфиопия (323 тыс. т), № 3 — Мексика (75 тыс. т).

Нут. Россия — 703 тыс. т в 2023 г., 4,2% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Индия (12,3 млн т), № 2 — Австралия (935 тыс. т), № 4 — Турция (580 тыс. т).

Люпин. Россия — 62 тыс. т в 2023 г., 3,4% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Австралия (1280 тыс. т), № 2 — Польша (275 тыс. т), № 4 — Марокко (58 тыс. т).

Чечевица. Россия — 345 тыс. т в 2023 г., 4,8% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Австралия (1841 тыс. т), № 4 — Турция (474 тыс. т), № 6 — США (260 тыс. т).

Овощи и клубнеплоды

Картофель. Россия — 20,2 млн т в 2023 г., 5,3% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (93,4 млн т), № 3 — Украина (21,4 млн т), № 5 — США (20 млн т).

Овощи в целом. Россия — 13,8 млн т в 2023 г., 1,2% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — Китай (619 млн т), № 8 — Мексика (16,5 млн т), № 10 — Индонезия (13,1 млн т),

Тыква, кабачки, патиссоны. Россия — 1,09 млн т в 2023 г., 4,6% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (7,37 млн т), № 2 — Украина (1,11 млн т), № 4 — США (1 млн т).

Морковь и репа. Россия — 1,37 млн т в 2023 г., 3,3% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (18,4 млн т), № 2 — Узбекистан (3,45 млн т), № 4 — США (1,33 млн т).

Огурцы. Россия — 1,65 млн т в 2023 г., 1,7% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (80,2 млн т), № 2 — Турция (1,87 млн т), № 4 — Мексика (1,04 млн т).

Капуста кочанная. Россия — 2,18 млн т в 2023 г., 3% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (35,5 млн т), № 3 — Республика Корея (2,45 млн т), № 5 — Украина (1,59 млн т).

Грибы культивируемые. Россия — 146 тыс. т в 2023 г., 0,3% мирового урожая, 8-е место в мире. № 1 — Китай (47,1 млн т), № 7 — Испания (164 тыс. т), № 9 — Канада (141 тыс. т).

Зелёный горошек. Россия — 132 тыс. т в 2023 г., 0,6% мирового урожая, 11-е место в мире. № 1 — Китай (11,8 млн т), № 10 — Перу (143 тыс. т), № 12 — Испания (115 тыс. т).

Помидоры. Россия — 3,25 млн т в 2023 г., 1,7% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Китай (70,1 млн т), № 11 — Иран (3,37 млн т), № 13 — Узбекистан (2,21 млн т).

Лук репчатый. Россия — 1,78 млн т в 2023 г., 1,6% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Индия (30,2 млн т), № 11 — Мексика (1,8 млн т), № 13 — Нигерия (1,69 млн т).

Чеснок. Россия — 171 тыс. т в 2023 г., 0,6% мирового урожая, 14-е место в мире. № 1 — Китай (20,7 млн т), № 13 — США (182 тыс. т), № 15 — Аргентина (156 тыс. т).

Фрукты и орехи

Фрукты и бахчевые в целом. Россия — 6,77 млн т в 2023 г., 27-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Китай (269 млн т), № 26 — Гватемала (6,86 млн т), № 28 — ДР Конго (6,75 млн т).

Арбузы. Россия — 1,69 млн т в 2023 г., 1,6% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Китай (63,8 млн т), № 5 — Бразилия (1,78 млн т), № 7 — США (1,68 млн т).

Виноград. Россия — 0,88 млн т в 2023 г., 1,2% мирового урожая, 20-е место в мире. № 1 — Китай (13,5 млн т), № 19 — Португалия (1 млн т), № 21 — Румыния (0,8 млн т).

Орехи культивируемые. Россия — 30,4 тыс. т в 2023 г., 0,2% мирового урожая, 50-е место в мире. № 1 — США (3456 тыс. т), № 49 — Кения (33 тыс. т), № 51 — КНДР (30 тыс. т).

Масличные и другие технические культуры

Семена льна. Россия — 1153 тыс. т в 2023 г., 43% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Казахстан (362 тыс. т), № 3 — Канада (273 тыс. т).

Подсолнечник. Россия — 17,3 млн т в 2023 г., 30% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Украина (12,8 млн т), № 3 — Аргентина (5,02 млн т).

Горчица. Россия — 315 тыс. т в 2023 г., 30% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Непал (209 тыс. т), № 3 — Канада (171 тыс. т).

Сахарная свёкла. Россия — 53,1 млн т в 2023 г., 19% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — США (32 млн т), № 3 — Германия (31,6 млн т).

Сафлор. Россия — 76 тыс. т в 2023 г., 12% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Казахстан (242 тыс. т), № 2 — Индия (90 тыс. т), № 4 — Мексика (66 тыс. т).

Лён-волокно. Россия — 20,2 тыс. т в 2023 г., 2,9% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Франция (515 тыс. т), № 4 — Китай (29 тыс. т), № 6 — Великобритания (14,5 тыс. т).

Рапс. Россия — 4,2 млн т в 2023 г., 4,6% мирового урожая, 7-е место в мире. № 1 — Канада (18,3 млн т), № 6 — Германия (4,22 млн т), № 8 — Украина (4,18 млн т).

Соя. Россия — 6,83 млн т в 2023 г., 1,8% мирового урожая, 8-е место в мире. № 1 — Бразилия (152,1 млн т), № 7 — Канада (6,98 млн т), № 9 — Украина (4,74 млн т).

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