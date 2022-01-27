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Армия и Флот

Производство БПЛА «Сириус» начато в подмосковной Дубне

 © day-inews.ru

Беспилотник «Сириус» (ОКР — «Иноходец-РУ») является дальнейшим развитием дронов «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлётную массу.

Производство «Сириусов» начато на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных БпЛА компании «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Как сообщил гендиректор компании-разработчика Сергей Богатиков: «Полностью завершён выпуск рабочей конструкторской документации. Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем лётные испытания в конце этого года… Сейчас уже идёт параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного».

Также на заводе собран первый лётный экземпляр «Ориона» со спутниковой связью.

В конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.

 © sun3-11.userapi.com

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 © sun9-85.userapi.com
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/135480...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

БПЛА Сириус, БПЛА Орион, Московская область, БПЛА, новый завод
  • Нет аватара роман иваныч
    27.01.2223:29:31

    интересно как будет обеспечиваться связь с орионами со спутниковой антенной? через спутники гонец? вряд ли, там допотопная едже, через вражеские спутники?

    #1246768
  • user78 user78
    28.01.2201:31:28

    интересно как будет обеспечиваться связь с орионами со спутниковой антенной?

    Спутники связи «Благовест» (в 2017-2019 запущено 4 спутника), «Меридиан-М» (в 2019-2020 запущено 2 спутника), «Скиф-Д» (первый запуск осенью 2022, всего планируется 12 шт.), «Экспресс-АМУ» (в 2021 запущено 2 спутника), новейшие усовершенствованные «Гонец-М1» (первый запуск в 2023, всего планируется 12 шт.) и др.

    Про Гонец-М1:

    Представители предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС) сообщили о разработке нового поколения космических аппаратов персональной связи «Гонец-М1», которые «будут иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение аппаратов «Гонец-М».

    https://tehnoomsk.ru/node/2495

       

    Отредактировано: user78~01:32 28.01.22
    #1246772
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