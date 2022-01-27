Производство БПЛА «Сириус» начато в подмосковной Дубне

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Беспилотник «Сириус» (ОКР — «Иноходец-РУ») является дальнейшим развитием дронов «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлётную массу.

Производство «Сириусов» начато на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных БпЛА компании «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Как сообщил гендиректор компании-разработчика Сергей Богатиков: «Полностью завершён выпуск рабочей конструкторской документации. Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем лётные испытания в конце этого года… Сейчас уже идёт параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного».

Также на заводе собран первый лётный экземпляр «Ориона» со спутниковой связью.

В конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.

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