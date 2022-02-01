Самая большая в России зона открытой окраски наработала 15000 часов

Зона открытой окраски, которая с апреля 2020 года функционирует на Челябинском механическом заводе в Челябинске, наработала 15000 часов. Покраска изделий здесь ведется в 3 смены. Особенность покрасочного цеха в том, что подготовка поверхности изделий и нанесение ЛКМ производятся без герметичной кабины в виде окрасочной камеры, в условиях открытого цехового пространства.

Зона открытой окраски представляет собой специализированную технологическую вентиляцию, которая предназначается для уноса опыла и частиц краски из рабочей зоны в процессе проведения покрасочных работ.

Под потолком цеха подвешены дальнобойные сопла, создающие равномерный поток воздуха, удаляющий отработанный воздух с частицами краски и уносящий его через систему лабиринтных полов. В процессе работ по нанесению ЛКМ включаются те сопла, под которыми ведутся окрасочные работы. Таким образом, окраска производится энергоэффективно, экологично и безопасно.

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