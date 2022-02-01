Самая большая в России зона открытой окраски наработала 15000 часов
Зона открытой окраски, которая с апреля 2020 года функционирует на Челябинском механическом заводе в Челябинске, наработала 15000 часов. Покраска изделий здесь ведется в 3 смены. Особенность покрасочного цеха в том, что подготовка поверхности изделий и нанесение ЛКМ производятся без герметичной кабины в виде окрасочной камеры, в условиях открытого цехового пространства.
Зона открытой окраски представляет собой специализированную технологическую вентиляцию, которая предназначается для уноса опыла и частиц краски из рабочей зоны в процессе проведения покрасочных работ.
Под потолком цеха подвешены дальнобойные сопла, создающие равномерный поток воздуха, удаляющий отработанный воздух с частицами краски и уносящий его через систему лабиринтных полов. В процессе работ по нанесению ЛКМ включаются те сопла, под которыми ведутся окрасочные работы. Таким образом, окраска производится энергоэффективно, экологично и безопасно.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MO-Zztdqq5g
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.