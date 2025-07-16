Роботизированная окраска и другие тренды главной промышленной выставки

Главная промышленная выставка страны, Иннопром-2025, прошла уже в 15-й раз.

В этом году на ней было представлено направление «Роботизированная окраска» на стенде Свердловской области, кроме того, покрасочный робот был частью экспозиции вместе с камерой нанесения порошковой краски. Рассказываем о том, как прошел Иннопром, какие тренды стали ключевыми в этом году.

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