В Ейске завершена сборка покрасочного робота с отечественным ПО «Новик Вектор»
ООО «Новик сервис» (Краснодарский край, г. Ейск) завершило сборку и плановые испытания покрасочного робота с числовым программным управлением с рабочим полем 1500×3000 мм. Оборудование полностью готово к отгрузке заказчику.Ключевая особенность машины — использование программного обеспечения «Новик Вектор» собственной разработки. Система обеспечивает нейросетевое распознавание геометрии заготовки и автоматическую генерацию траектории распыления без участия оператора-программиста, что снижает расход лакокрасочных материалов до 30%. Робот был представлен на профильной выставке WOODDEX в Краснодаре, где получил положительную оценку специалистов мебельной и деревообрабатывающей отраслей.Параллельно предприятие расширяет номенклатуру: по запросу промышленных заказчиков (включая судоремонтные и портовые предприятия) «Новик сервис» приступил к проектированию и изготовлению головного образца крупногабаритного покрасочного робота с рабочим полем 6×30 метров. Новая машина будет оснащена лидаром увеличенной дальности и адаптированными алгоритмами «Новик Вектор» для автоматической сегментации и покраски сверхгабаритных деталей.«Завершение сборки робота 1500×3000 и переход к созданию 30-метровой системы — это важный этап в развитии нашего производства. Мы не просто подтверждаем высокие характеристики нашей техники, мы гарантируем технологический суверенитет и независимость от импортных систем управления за счет собственного ПО „Новик Вектор“», — отмечает директор ООО «Новик сервис» [Семенов Александр Владимирович].
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