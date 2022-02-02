Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу февраля 2022 года составил 83,34%
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На первой и второй технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.
На третьей линии завершено антикоррозийное покрытие трубопроводов, продолжается их изоляция, в активную фазу вступили предпусконаладочные и пусконаладочные работы. Также завершена изоляция технологических трубопроводов на установке по очистке, сжижению и затариванию гелия. Там же — на третьей технологической линии ведется подготовка ГПА «Ладога» к контурным и функциональным тестам.
На пятой технологической линии приступили к монтажу трубопроводов.
На шестой технологической линии установлено первое лицензионное оборудование — рефлюксная емкость, ведется монтаж трубной эстакады.
На шаровых резервуарах парка № 2 товарно-сырьевой базы завершаются основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к началу предпусконаладочных работ.
На комплексе очистных сооружений продолжаются пусконаладочные работы. В здание ремонтно-механического цеха ведется монтаж инженерных сетей и электромонтажные работы.
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