Компания Т8 обеспечила отечественным оборудованием каналы связи технологической сети «Трансаммиака»

«Волга» обеспечит надежную и быструю связь © stimul.online

Аммиак, который производит ПАО «ТольяттиАзот», поставляется за рубеж через построенный в 1981 году самый длинный в мире аммиакопровод «Тольятти — Одесса» протяжённостью 2417 км. Источник изображения: Пресс-служба ООО «Т8»

Завершены работы по запуску каналов связи технологической сети для ПАО «Трансаммиак». Активное участие в организации этой магистральной сети связи для крупнейшего в мире аммиакопровода приняла компания-национальный чемпион Т8 — российский разработчик и производитель DWDM-оборудования и инновационных решений для оптических сетей связи. О ходе реализации проекта и его специфике пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Переход с медной инфраструктуры на оптическую сеть с применением технологии спектрального уплотнения (DWDM) стал одним из этапов масштабной модернизации аммиакопровода. Как рассказал «Стимулу» Николай Напалков, руководитель проектов компании Т8 — участника приоритетного проекта Минэкономразвития «Национальные чемпионы», DWDM-платформа «Волга» — это российское высокоскоростное оборудование спектрального оптического уплотнения, созданное инженерами Т8. Разработанная с учетом мировых достижений, «Волга» позволяет передавать огромные потоки данных, до 600 Гбит/c, в одном канале суммарной емкостью до 20 Тбит/с. На сегодняшний день DWDM-системы широко применяются при строительстве магистральных сетей и сетей доступа операторов связи, ведомственных организаций, межсоединений ЦОД и транспортных сетей 5G. На этом оборудовании компания построила уже более 85 тыс. километров оптических сетей связи. «Получается, что линии связи на нашей платформе два раза огибают земной шар, — говорит Николай Напалков. — Но мы не останавливаемся на достигнутом. На финальных тестированиях находится блок пропускной способностью до 800 гигабит в секунду по одной длине волны. Сейчас в мире это максимально достижимая скорость передачи данных в одном спектральном канале».

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Руководитель проектов ООО «Т8» Николай Напалков. Источник изображения: Пресс-служба ООО «Т8»

В 2018 году каналообразующим оборудованием Т8 на самой современной на тот момент оптоэлектронной базе был оснащен крупнейший дата-центр Сбербанка в Сколкове. Система способна передавать клиентский трафик с канальной скоростью 100 и 200 Гбит/с. Сейчас компания реализует крупный проект для ПАО «Россети» в Северо-Западном регионе России — три тысячи километров технологических сетей, из которых построено уже более половины.

«Что касается проекта с „Трансаммиаком“, — говорит Николай Напалков, — то стоит подчеркнуть, что аммиакопровод — это сложный технологический комплекс, который требует стабильной и надежной работы всех компонентов на долгие годы, поэтому при проектировании сети была заложена возможность расширения пропускной способности каналов до 100 гигабит в секунду на существующей оптической инфраструктуре».

Сейчас 40-канальная сеть длиной полторы тысячи километров имеет пропускную способность 10 Гбит/с. Всего было объединено 14 узловых точек, включая насосные и другие объекты от Тольятти до Россоши Воронежской области.

Еще одна отличительная особенность проекта — система управления с георезервированием, которая обеспечивает высокую степень надежности всей сети. «Система управления с георезервированием предполагает установку двух серверов в разных географически разнесенных точках, — поясняет Николай Напалков. — Серверы настроены как одна система. Георезервирование увеличивает надежность работы сети и сохранность данных. В случае выхода из строя первого сервера в работе остается второй с полным функционалом. Все это дополнительно обеспечивает отказоустойчивость оборудования и систем оператора аммиакопровода».

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Подписание Акта завершения пуско-наладочных работ на объектах ПАО «Трансаммиак» (слева-направо): начальник ТЦМС ПАО «Трансаммиак» Станислав Горшенин, главный инженер ПАО «Трансаммиак» Сергей Цымбалюк, генеральный директор ПАО «Трансаммиак» Андрей Иванов, руководитель проектов ООО «Т8» Николай Напалков. Источник изображения: Пресс-служба ООО «Т8»

НОВЫЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

На долю России приходится около 9% мирового производства аммиака — это десятки миллионов тонн в год. В основном аммиак используется для производства азотных удобрений (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина), взрывчатых веществ, полимеров, азотной кислоты и других продуктов химической промышленности.

Компания «Трансаммиак» поставляет на экспорт аммиак, который производит ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). ТОАЗ — один из основных производителей аммиака в России, около 70% его продукции поставляется за рубеж через построенный в 1981 году самый длинный в мире аммиакопровод Тольятти — Одесса протяженностью 2417 км (по России — 1396 км).

В состав аммиакопровода входят 14 насосных и 15 раздаточных станций, управление технологическим процессом осуществляется с помощью автоматизированной системы из единого центра, расположенного в Тольятти.

Первая очередь аммиакопровода была введена в строй в октябре 1979 года. Для пересечения реки Днепр был спроектирован и построен уникальный висячий переход с пролетом 720 метров. В 1981 году строительство аммиакопровода было полностью закончено. Трубы для него были изготовлены по спецзаказу во Франции.

«С тех пор как аммиакопровод и системы связи были введены в эксплуатацию, прошло уже более сорока лет, — рассказал „Стимулу“ начальник ТЦМС ПАО „Трансаммиак“ Станислав Горшенин. — Модернизация стала насущной необходимостью: комплектующие к этой системе постепенно перестанут производить, а для соответствия современным технологическим уровням требуется большая пропускная способность сетей связи».

Новая оптическая сеть объединяет все системы магистрального аммиакопровода:

— телемеханика и контроль состояния трубопровода;

— система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

— связь между объектами;

— удаленное видеонаблюдение с промежуточных станций и объектов.

По словам специалиста, теперь в системе связи используются современные протоколы, поменялись протоколы управления и мониторинга, плюс по новым каналам можно передавать большой объем видеоинформации. В результате состояние объектов можно контролировать с большей точностью, появились более широкие возможности для локального управления на самих объектах, в том числе в случае нештатных ситуаций. Надежность перешла на принципиально новый уровень.

«Трансаммиак» проводит полное обновление всей инфраструктуры. Запуск новых каналов связи — это часть масштабного проекта модернизации. После прокладки основного магистрального кабеля связи, установки DWDM-оборудования откроется возможность модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом, телемеханики, систем связи, которые включают в себя телефонию, Intranet и систему оповещения.

Алексей Андреев