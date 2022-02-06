Новые детские сады открыты в регионах часть 2 (2022г.)
Республика Алтай
село Майма
В детском саду имеются игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. Территория дошкольного учреждения обустроена игровыми комплексами и всем необходимым оборудованием для досуга детей на свежем воздухе.
Он построен по национальному проекту «Демография» и рассчитан на 125 мест, из которых 60 ясельных.
https://altai-r...-archive/40751/
В Улаганском районе открылись два новых детских сада © elkurultay.ru
Республика Алтай
Детский сад «Кӧк-Таман» («Подснежник») в селе Улаган построен по нацпроекту «Демография». Он рассчитан на 125 мест, из которых 60 — для детей ясельного возраста. Строительство велось практически два года.
В Улаганском районе открылись два новых детских сада © elkurultay.ru
В двухэтажном здании детского сада будут функционировать семь групп. В здании оборудованы физкультурно-музыкальный зал с фортепиано и проекторами, медицинские кабинеты, групповые и спальные помещения, столовая, есть кабинет психолога, прачечная. Для занятий физической культурой закуплено спортивное оборудование. Уличная детская площадка также оснащена для развивающих игр и занятий спортом. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на объекте по программе «Доступная среда» созданы необходимые условия, включая лифт и поручни.
https://elkurul...-detskikh-sada/
Республика Саха — Якутия
г. Олекминск
В Олекминске состоялось торжественное открытие детсада на 240 мест в микрорайоне ЗСМ, построенного в рамках нацпроекта «Демография».
https://www.1sn.ru/275576.html
Камчатский край
г. Петропавловск- Камчатский
Новый детский сад в микрорайоне Горизонт не только обеспечит дополнительные места в детских садах в этой части города. Детский сад «Планета детства» в Петропавловске-Камчатском был построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
https://kamgov....-kamcatki-47389
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Новосибирская область
г. Чулым
В г. Чулыме начал работу новый крупный детский сад «Светлячок», с его вводом здесь полностью решен вопрос очередности в дошкольные учреждения. Детский сад общеобразовательной направленности на 200 мест в развивающемся микрорайоне МЖК построен в рамках нацпроекта «Демография». Он оборудован по самым современным требованиям и рассчитан на 200 детей. Ввод детского сада полностью решает вопрос очередности в дошкольные учреждения в Чулымском районе. Кроме того, благодаря открытию сада в районе дополнительно организовано более 80 рабочих мест.
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Новый корпус детского сада открылся в Арзамасе © files.pravda-nn.ru
Нижегородская область
г. Арзамас
1 февраля в Арзамасе Нижегородской области состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 34. В здании оборудовано шесть групп со спальными комнатами, мебелью, игрушками, интерактивным оборудованием. Предусмотрены и группы для детей с нарушением речи, задержкой психического развития. Также в детском саду организовали комнату психологической разгрузки, музыкальный и спортивный залы. А на территории созданы благоустроенные прогулочные площадки с теневыми навесами.
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