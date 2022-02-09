Геологика применила отечественные сервоконтроллеры Сервосила в оборудовании для нефтегазовой отрасли

Контроллер бесколлекторного двигателя (Сервосила SC-25C) © www.servosila.com

Новосибирская компания ГеоЛогика, ведущий российский разработчик лабораторного оборудования для нефтегазовой отрасли, применила отечественные контроллеры бесколлекторных двигателей производства компании Сервосила в своей новой разработке. Принцип работы нового оборудования основан на сервоуправлении с несколькими степенями свободы. Оборудование предназначено для автоматизации работ в лаборатории. Работа нового оборудования показана на видео:

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/l8OzWGMUQDQ

Российские сервоконтроллеры от компании Сервосила — это встраиваемые блоки управления для сервоприводов и тяговых электроприводов. Контроллеры превращают любой бесколлекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Контроллеры предназначены для управления бесколлекторными двигателями любых производителей в сочетании с различными энкодерами абсолютного положения вала или без них.

Контроллер бесколлекторного двигателя (Сервосила SC-25C) © www.servosila.com

Для подключения к управляющим компьютерам или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CAN и USB. Компания Сервосила изначально разработала данные контроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах. Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры Сервосила нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными двигателями.

ГеоЛогика разрабатывает и производит классическое и инновационное оборудование для исследований керна, пластовых флюидов и материалов. Являясь одним из крупнейших отечественных производителей лабораторного оборудования для нефтегазового комплекса, компания осуществляет полный цикл работ — от проектирования и изготовления оборудования до его сертификации.

Волновой редуктор производства компании Сервосила © www.servosila.com

Компания Сервосила производит российские волновые редукторы, контроллеры бесколлекторных двигателей, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом.