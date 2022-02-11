«Чепецкий механический завод» расширил линейку титановой продукции

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Специалисты «Чепецкого механического завода» (АО «ЧМЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») отработали технологию и поставили на производство изготовление титановых поковок типов «диск» и «кольцо» из сплавов ПТ-3 В, 3М и ВТ6. Поковки обладают высокими жаропрочными и пластичными свойствами, используются для производства деталей самолетов и авиационных двигателей, ответственных изделий теплообменного оборудования и морских газовых турбин: колец, обечаек, фланцев, сообщает Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ».

Благодаря применению инструментов цифрового и математического моделирования выпуск новой продукции удалось наладить в сжатые сроки — менее чем за год. Поковки прошли аттестацию секцией судового машиностроения и энергетических установок Межведомственной комиссии. Они соответствуют требованиям отраслевых стандартов и по техническим характеристикам не уступают российским аналогам.

«Осваивая новое для предприятия производство востребованных на рынке номенклатур титановой продукции, Чепецкий механический завод создает условия для обеспечения растущих потребностей российского судо- и авиастроения, — отмечает генеральный директор АО „ЧМЗ Сергей Чинейкин“. — Созданный на предприятии кадровый потенциал одновременно с развитыми производственными мощностями позволяют оперативно реагировать на изменения рынка и выпускать продукцию по требованиям заказчика».

В настоящее время отрабатывается технология производства поковок увеличенного диаметра (до 970 мм).