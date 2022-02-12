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Завод Элтекс. Российская промышленность

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/gLNISjiwyJc

Знакомьтесь, новосибирское предприятие «Элтекс», крупнейший в России разработчик и производитель телекоммуникационной техники.

Интервью с основателем и руководителем производства Алексеем Черниковым.

Приятного просмотра.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gLNISjiwyJc

электроника, Новосибирская область
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