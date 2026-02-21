«Элрон» — российская компания, специализирующаяся на разработке микроэлектроники с полностью локализованным производством в Новосибирске. Предприятие обладает эксклюзивными патентами и активно участвует в программах импортозамещения. В 2025 году руководство компании инициировало проведение в новосибирском Академгородке отраслевого форума «Прибориум», собравшего десятки известных ИТ-предприятий и разработчиков со всей страны. Генеральный директор компании «Элрон» Иван Лебедев ответил на вопросы главного редактора медиаресурса «Техносфера. Россия» Евгения Белкина.

— Иван, как возникла компания? Какие ключевые продукты за время ее существования были созданы и выпущены?

— Компания организовалась как стартап, в Новосибирском научно-технологическом парке Академгородка (Академгородке), в 2019 году. И как любой стартап, мы к своим текущим продуктам пришли далеко не сразу.

В 2019 году у нас была идея сделать что-то хорошее, и я пришел в акселератор «А-Старт» с как мне тогда казалось «прекрасной» идеей сделать «умный тонометр». Эксперты акселератора довольно быстро донесли мысль, что для молодой команды это задача, неподъемная ни по времени, ни по средствам, и настояли под страхом исключения из акселератора на замене конечного продукта. В результате родилась идея разработки устройства контроля усталости водителей, а трекеры «подкинули» идею создания R&D команды для разработки устройств под заказ — что стало одним из наших первых источников дохода. В этот момент командой единомышленников мы организовали компанию, ставшую резидентом Академпарка.

— Расскажите немного о себе. Как вы пришли в ИТ-сферу? Почему ваша компания работает именно в Новосибирске?

— Моя основная специальность, по которой я защищал кандидатскую диссертацию, — «Техника высоких напряжений». Специальность довольно далекая от электроники и программного обеспечения. Но вышло так, что мои работы в электроэнергетике почти всегда были на стыке профессий, и все в разработке — сначала это вакуумные выключатели и системы управления ими и снижения перенапряжений при коммутациях, потом в «большой» энергетике — разработки кабельной арматуры 110-330 кВ и проект по их испытаниям. Но в какой-то момент одна отрасль показалась слишком узкой, и так я попал в ИТ-сферу. Новосибирск для нас — это место силы: здесь находится наша Альма-матер — Новосибирский государственный технический университет (НГУТ НЭТИ), здесь живут наши сотрудники, много партнеров, здесь располагается Новосибирский научно-технологический парк. Добиться тех же результатов в другом месте вполне возможно, но появляется много организационных моментов, требующих ресурсов и времени, при этом не гарантирующих, что результат будет лучше.

— Над чем сегодня работают специалисты «Элрона»? Какие задачи решают ваши продукты, кто их покупатель?

— Сегодня ключевая работа в нашей компании — это работа над вычислительными платформами, преимущественно с российскими, а также зарубежными микроконтроллерами, процессорами, ПЛИС — микрокомпьютеры, ардуино-совместимые платы, SDR устройства.

На фото: Производительный одноплатный компьютер ELTAY SC разработки компании ЭЛРОН на базе российского процессора «СКИФ» от НПЦ «ЭЛВИС».

— Важная тема — работа с российскими микроконтроллерами и процессорами. Как она развивается в вашей компании? С какими сложностями сталкиваетесь? Какие видите перспективы этого направления?

— Считаем данное направление стратегически важным. Ведь если мы даже заменим все 100% элементов в изделий на российские, включая текстолит, но оставим зарубежный микроконтроллер или процессор — мы по-прежнему останемся зависимы от зарубежных поставщиков, как в части вычислителей, так и в части программного обеспечения для них.

Раньше это было практически невозможно в сфере гражданских продуктов — но сейчас ситуация серьезно изменилась. Нам еще предстоит непростой и тернистый путь, но уже сегодня есть вычислители первого и второго уровня от ряда разработчиков, свободно доступные на рынке.

— Какой сегодня коллектив у компании? Как решается кадровый вопрос в «Элроне»?

— В нашем коллективе сегодня 25 человек. Как и многие коллеги, периодически сталкиваемся с кадровым голодом. Включаем в команду новые кадры, как выращивая из студентов, так и привлекая профессионалов с рынка.

На фото: Процессорный модуль ELTAY RM66 разработки компании «ЭЛРОН» в форм-факторе CM4 от Raspberry Pi/Orange Pi на процессоре RK3566

— Развитие микроэлектроники за Уралом, особенно, в Сибири — насколько это перспективно вдали от столичных регионов? Возможно ли, по-вашему, здесь создать большой центр по разработке и производству федерального масштаба?

— Разработка в регионах — это перспективно и правильно. Здесь есть все, что необходимо для эффективной работы разработчика. Сибирский характер с учетом места проживания заставляет преодолевать все трудности и находить решения («не нашел — умер»). Логистика позволяет практически любые продукты доставлять оперативно, а маркетплейсы — практически в считанные часы. Причем как материалы, так и конечные устройства.

Нужно ли создавать большой центр — вопрос открытый. Вероятно, не менее эффективным сценарием является аккумуляция множества работающих команд, и поддержка наиболее продвинутых из них.

— С какими российскими компаниями вы сотрудничаете при создании вашей продукции? Каковы планы по развитию?

— Мы взаимодействуем с рядом российских компаний, как с заводами-изготовителями вычислителей, так и с конечными потребителями продукции. Стараемся всегда находить пользу от сотрудничества не только для себя, но и для наших контрагентов — придерживаемся принципа win-win. На 2026 год и дальше у нас довольно большие планы, но мы готовы будем ими поделиться чуточку позже.

Приглашаю ваших читателей принять участие в форуме «Прибориум-2026», который состоится 13-14 мая 2026 года в Новосибирском научно-технологическом парке Академгородка. Тут вы сможете узнать не только о наших планах, но и увидеть вживую многие новинки российского приборостроения, ИТ и микроэлектроники.

Беседовал Евгений Белкин, специально для медиаресурса «Техносфера. Россия»

Использованы фото пресс-службы компании «Элрон»