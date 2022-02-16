Во Всеволожском районе Ленинградской области 16 февраля в пгт Янино-1 открыли новую школу — отделение № 2 местного Центра образования, которое расположилось в четырехэтажном здании по улице Тюльпанов. Строительство отделения на 825 мест обошлось в 744 миллиона рублей. Авторы проекта надеются, что открытие нового школьного отделения Янинского центра образования поможет решить проблему обучения во вторую смену. В учреждении уже готов к работе полностью укомплектованный педагогический состав.

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Всего в Янинском центре образования — 4 дошкольных отделения, два — школьных и филиал дополнительного детского образования.

Школьное отделение № 2 разделили на два блока: для начальных классов с отдельным входом, и для средних и старших. Есть также физкультурно-оздоровительный блок со спортзалами, медкабинетом, раздевалками и т. д.

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Рядом — благоустроенная территория: стадион, площадки для спортивных игр, прыжков в высоту и отдыха, беговые дорожки и дорожка для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Отличительная особенность учреждения — безбарьерная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. За счет пандуса, поручней на лестничных пролетах и специального лифта все без исключения ребята могут спокойно попасть во все необходимые помещения для учебы.

© 47channel.ru

© 47channel.ru

© 47channel.ru