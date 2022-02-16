В Ленинградской области запущено производство лакокрасочных материалов
16 февраля в посёлке Янино Всеволожского района Ленинградской области состоится открытие лакокрасочного производства ООО «Терминал Янино». Производство было перенесено сюда из Санкт-Петербурга.
Мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год.
Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.
Объём инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 миллиардов рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест.
Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей — крупнейшие российские предприятия «Северсталь», «Сургутнефтегаз», «Нефтяная компания «Лукойл», «НК «Роснефть», «Татнефть», «Компания Сухой» и другие».
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.