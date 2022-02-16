В Ленинградской области запущено производство лакокрасочных материалов

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16 февраля в посёлке Янино Всеволожского района Ленинградской области состоится открытие лакокрасочного производства ООО «Терминал Янино». Производство было перенесено сюда из Санкт-Петербурга.

Мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год.

Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.

Объём инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 миллиардов рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест.

Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей — крупнейшие российские предприятия «Северсталь», «Сургутнефтегаз», «Нефтяная компания «Лукойл», «НК «Роснефть», «Татнефть», «Компания Сухой» и другие».