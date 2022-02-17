В четверг, 17 февраля 2022 года, в 10:03 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-19» пристыковался к Международной космической станции. Все операции проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур двумя днями ранее. Пуск прошел в штатном режиме 15 февраля в 07:25 мск со стартовой площадки № 31 («Восток»). Через 528,9 секунды корабль был выведен на целевую орбиту.

После завершения проверок герметичности стыка космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля. По плану, корабль проведет в космосе 370 суток.

Общий объём сухих грузов, которые доставлены на МКС, составляет около 1 600 кг, в том числе бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля «Наука», расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и продукты питания для космонавтов Роскосмоса, а также 560 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого азота в баллонах. В комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов по российской научной программе входит:

Укладки « Нейролаб » для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

» для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов; укладки « Воздух » и « Поверхность » для проведения эксперимента «Асептик» по разработке средств обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в условиях космического полета;

» и « » для проведения эксперимента «Асептик» по разработке средств обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в условиях космического полета; укладка « Биопробы » для проведения эксперимента «Биодеградация» по исследованию влияния микрофлоры на конструкционные материалы в условиях космоса и разработки методов биологической безопасности космических аппаратов;

» для проведения эксперимента «Биодеградация» по исследованию влияния микрофлоры на конструкционные материалы в условиях космоса и разработки методов биологической безопасности космических аппаратов; укладка « Биомодуль » для проведения эксперимента «Фотобиореактор» по исследованию возможности получения продуктов питания и кислорода из фотосинтетической микроводоросли спирулина в условиях невесомости;

» для проведения эксперимента «Фотобиореактор» по исследованию возможности получения продуктов питания и кислорода из фотосинтетической микроводоросли спирулина в условиях невесомости; укладки « Чашки » и « Пробирки » для проведения эксперимента «Биомаг-М» по изучению влияния факторов космического пространства на свойства биоорганизмов при экранировании магнитного поля Земли;

» и « » для проведения эксперимента «Биомаг-М» по изучению влияния факторов космического пространства на свойства биоорганизмов при экранировании магнитного поля Земли; укладки « БОП », « ПМ » и « ПС » для проведения эксперимента «Каскад» по разработке эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации;

», « » и « » для проведения эксперимента «Каскад» по разработке эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации; укладки «Пробиовит» для разработки технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации.

«Прогресс МС-19» также доставил шесть наноспутников «ЮЗГУ-55» №№ 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».

В составе Международной космической станции также находится ещё один российский грузовой корабль — «Прогресс МС-18». В 2022 году к МКС запустят еще два — в июне и в октябре.

Сейчас на борту МКС работают космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир экспедиции МКС-66) и Пётр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.