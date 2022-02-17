В «ОДК-Сатурн» введена роботизированная установка упрочнения деталей перспективных двигателей
В «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) введена в эксплуатацию дробеструйная установка упрочнения деталей для перспективных авиационных и морских газотурбинных двигателей. Используемый метод обработки позволяет повысить эксплуатационные характеристики деталей, в частности увеличить предел выносливости в среднем на 10%.
Особенностью новой установки является наличие двух промышленных роботов-манипуляторов для синхронного двухстороннего упрочнения тонкостенных элементов деталей газотурбинных двигателей.
«Установка необходима для обработки деталей, к которым предъявляются особенно высокие требования к качеству операции упрочнения. Прежде всего, это диски компрессоров новых газотурбинных двигателей, разработку и освоение производства которых ведет „ОДК-Сатурн“. Данный метод обеспечивает формирование окончательных характеристик детали, влияющих на её качество и работоспособность, на новые двигатели идут очень сложные, тонкостенные детали, поэтому мы совершенствуем технологию упрочнения», — говорит главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.
Два промышленных робота-манипулятора повышают характеристики деталей ОДК-Сатурн
Упрочение происходит за счет деформирования материала детали стальной дробью и формирования в его поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. Роботы обеспечивают синхронное перемещение исполнительных механизмов по траекториям любой сложности в широком диапазоне скоростей. Установка позволяет упрочнять самые сложные детали авиационных двигателей. При этом минимизируется изменение параметров геометрической точности упрочняемых деталей, в два раза повышается производительность обработки.
Совершенствование базовых и перспективных производственных технологий «ОДК-Сатурн» идет в рамках стратегии научно-технического развития Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие продолжает техническое перевооружение центров специализаций. В минувшем году в «ОДК-Сатурн» поставлено более 30 единиц современного оборудования. В 2022 году инвестиции в развитие технологий возрастут более чем в 1,5 раза в сравнении с предыдущим периодом.
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