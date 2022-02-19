Полная версия видео по покраске металла и других изделий с Челябинского механического завода Посмотрели работу самой большой в России зоны отрытой окраски. Также ознакомились с тем, как на предприятии готовят металл к окраске, в частности, покраска крупногабаритных металлоконструкций. На ЧМЗ установлено две дробеструйные камеры.

Функционируют они с 2018 года. Работы там ведутся в три смены. Изделия из дробеструйной камеры попадает в камеру фосфатирования, которая была запущена на механическом заводе в 2020 году. Стены в камере фосфатирования сделаны из нержавеющей стали. В ней осуществляется три режима работы. Промывка водой, облив фосфатирующим раствором и сушка изделия. Температура сушки от 0 до 80 градусов С.

Фосфатирующее покрытие является отличным покрытием для улучшения адгезии. Оно может быть как финишным, так и подслоем для нанесения краски. На ЧМЗ имеется своя система подготовки химического раствора. После фосфатирования, изделия перемещаются в зону открытой окраски. Оператор устанавливает их на стационарные места, которые расположены согласно зонам установки сушильной камеры.

Сушка имеет 4 позиции. Оператор включает в работу сопла той зоны, где происходит окраска. И там появляется ламинарный воздушный поток. Частицы краски, которые не попадают на изделие улетают в систему фильтрации, состоящую из трех ступеней. Это система лабиринтных полов. Она задерживает максимальное количество краски. Краскоостанавливающие фильтры и система тонкой очистки внутри вентиляционной машины. Для окраски используется полиуретановая грунт-эмаль, которая позволяет экономить время на сушке изделия. Технология позволяет красить металл как зимой, так и в летнее время.

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