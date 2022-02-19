Спортивное оборудование. Российская промышленность
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/x0dwKmtUBv4
Спорт, станки и люди
Сегодня рассказываем про Производственную компанию «Силовые конструкции». Фирма расположена в Орехово-Зуево Московской области и занимается производством металлоконструкций широкого профиля.
Свою деятельность компания начинала с производства силового обвеса для внедорожников.
Сейчас компания представляет собой производство полного цикла, то есть все металлоконструкции создаются с нуля, начиная с конструкторской разработки и заканчивая производством и продажей готовой продукции.
В настоящее время основным направлением работы является спортивное оборудование для профессионалов и юных атлетов — Тренажёры ARMAFORT. Несколько лет назад производство перевели на станки с ЧПУ «Тверского станкостроительного завода». Как выбирали станки, как их осваивали и какой получили результат — смотрите в видео.
Приятного просмотра.
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