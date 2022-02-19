Спортивное оборудование. Российская промышленность

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Спорт, станки и люди

Сегодня рассказываем про Производственную компанию «Силовые конструкции». Фирма расположена в Орехово-Зуево Московской области и занимается производством металлоконструкций широкого профиля.

Свою деятельность компания начинала с производства силового обвеса для внедорожников.

Сейчас компания представляет собой производство полного цикла, то есть все металлоконструкции создаются с нуля, начиная с конструкторской разработки и заканчивая производством и продажей готовой продукции.

В настоящее время основным направлением работы является спортивное оборудование для профессионалов и юных атлетов — Тренажёры ARMAFORT. Несколько лет назад производство перевели на станки с ЧПУ «Тверского станкостроительного завода». Как выбирали станки, как их осваивали и какой получили результат — смотрите в видео.

Приятного просмотра.