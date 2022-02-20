Опрыскиватели Ростсельмаш впервые отправились в Болгарию, Словакию и Египет
Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») подвел итоги экспортных поставок дивизиона прицепной и навесной сельхозтехники в 2021 году.
Впервые опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE были поставлены в Болгарию, Египет и Словакию. Азербайджанским аграриям было экспортировано свыше 110 тюковых пресс-подборщиков TUKAN 1600. Пионерами во Франции оказались подсолнечные безрядковые жатки SUN STREAM и платформы-подборщики SWA PICK.
Особый интерес к прицепной и навесной технике Ростсельмаш в 2021 году проявили Монголия, Азербайджан и Египет.
Тенденция роста продаж на российском и экспортном рынках, успешно взятая в 2020 г., продолжилась и в прошедшем году. В 2021 г. по итогам реализации полнокомплектной техники увеличилась доля прицепных опрыскивателей (около 30%) и почвообрабатывающей техники (свыше 40%).
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