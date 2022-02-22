Как устроен ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600

В конце 2021 года самый мощный неатомный ледокол в российском флоте «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25) вышел в свою первую навигацию. У Росморпорта на судно большие планы. Помимо своей основной работы по проводке караванов судов, ледокол способен оказывать услуги по арктическим круизам, а также может быть задействован в проведении научно-исследовательских экспедиций.

Судьба у «Виктора Черномырдина» непростая. Реализация проекта заняла более 7 лет, в ходе которой была смена проектанта, перевод на другой завод-строитель, замена оборудования и переносы сроков сдачи. Однако это никоим образом не уменьшает уникальности судна и его функциональных возможностей.

«Медиапалуба» в подробностях рассказала какие уникальные решения реализованы в проекте 22600, какое основное оборудование установлено на ледоколе и какие функции оно может выполнять. Материал можно прочитать здесь по ссылке.

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Ниже основные постулаты материала:

«Виктор Черномырдин» гораздо современнее, маневреннее, экономичнее своих собратьев, судно имеет самый высокий класс автоматизации AUT-1 ICS, может управляться одним человеком с мостика судна при отсутствии вахты в машинном отделении. Это один из немногих ледоколов в мире, который оснащен системой динамического позиционирования класса DP-2. Ледопроходимость судна соответствует классу Icebreaker 8.

Оборудование ходового мостика для ледокола и концепцию его построения комплексно разрабатывала и поставляла компания «ТРАНЗАС».

Судно способно продвигаться непрерывным ходом в ровном льду толщиной 2 метра на переднем и заднем ходу и набегами преодолевать лед толщиной до 3 метров.

Сердце ледокола «Виктор Черномырдин» — четыре главных дизель-генератора Wartsila 16V32 мощностью 8700 кВт каждый. Машины могут работать и на тяжелом, и на дизельном топливе.

За топливоподготовку отвечает оборудование от шведской компании Alfa-Laval. В основе стоят сепараторы S946 Flex для тяжелого топлива, P605 Flex для дизельного топлива. Сепарационный модуль тоже этой же фирмы типа P626 Flex.

Дополняют поставку от Wartsila два стояночных дизель-генератора 6L20 мощностью 1053 кВт каждый и аварийный ДГ мощностью 770 кВт.

© paluba.media

За движение судна отвечают две винторулевые колонки тянущего типа с независимыми электроприводами ABB типа AZIPOD мощностью 7500 кВт, расположенные по бортам, и гребной винт с приводом от гребного электродвигателя мощностью 10 000 кВт, расположенный в ДП. Диаметр винта на ВРК 4200 мм.

Все три движителя находятся в кормовой части судна и могу совершать реверсы. Для маневрирования используются два носовых подруливающих устройства ZF TT 6001 FP с винтами фиксированного шага, мощностью 1000 кВт производства ABB. Диаметр гребного винта на устройстве — 1750 мм.

© paluba.media

Судно оснащено и различным крановым оборудованием. Для обслуживания размещаемых, в случае необходимости, на судне контейнеров с мобильными комплексами с телеуправляемым подводным аппаратом (ТНПА) погрузки и выгрузки контейнеров с водолазным комплексом в средней части судна по правому борту устанавливается электрогидравлический кран со складной стрелой грузоподъемностью на полном вылете 14 тонн.

Для обеспечения работ на морском шельфе с оффшорным оборудованием и с грузами, опускаемыми на глубину до 2000 метров в средней части судна по левому борту предусмотрена возможность установки (при проведении модернизации судна) электрогидравлического палубного крана со складной стрелой грузоподъемностью до 150 тонн при вылете 10 м от борта судна.

В носовой части судна установлены два складных крана для постановки кранца, обслуживания грузового помещения и кладовых грузоподъемностью 2,2 тонны (на вылете 12 метров) от компании Lagendejk Equipment B.V.

© paluba.media

Для обеспечения посадки, швартовки и взлета вертолетов на ледоколе есть две вертолетно-посадочные площадки (ВПП). Судно может обслуживать оффшорные объекты и в случае ЧП на буровых ему необходимо обслуживать максимальное количество вертолетов.

Более подробно устройство ледокола в материале «Медиапалубы».

Фото предоставила пресс-служба ФГУП «Росморпорт».