Сетевые шнуры и фильтры. Бизнес по-русски

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Производственная компания «Электрическая мануфактура» — предприятие с заводами в Ярославле, Серпухове, Подольске. Ребята устали покупать компоненты в Китае и начали всё делать сами. Как они дошли до жизни такой.

За 2021 год выпущено: 120 000 км провода, 6 млн. сетевых шнуров и более 1 млн. сетевых фильтров.