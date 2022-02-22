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Сетевые шнуры и фильтры. Бизнес по-русски

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/N3AQd4X4vN0

Производственная компания «Электрическая мануфактура» — предприятие с заводами в Ярославле, Серпухове, Подольске. Ребята устали покупать компоненты в Китае и начали всё делать сами. Как они дошли до жизни такой.

За 2021 год выпущено: 120 000 км провода, 6 млн. сетевых шнуров и более 1 млн. сетевых фильтров.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N3AQd4X4vN0

электрооборудование, Московская область
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