В Саранске открылся новый хирургический корпус детской больницы
Корпус оборудован всей важной инфраструктурой для родителей и детей.
Для мам с младенцами построены палаты повышенной комфортности на 2 места. В корпусе расположены консультативная поликлиника, диагностическое отделение и экспресс-лаборатория. Приём ведут врачи по 16 специальностям. Обследования проводят бесплатно и быстро. Новшеством стали 3 палаты с автономным входом с улицы для инфекционных больных.
В здании разместились:
- травмоцентр I уровня
- отделение онкологии
- хирургические отделения
- 2 реанимации (для новорожденных и для детей старшего возраста)
- 4 операционные с автономной системой подачи и очистки воздуха.
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