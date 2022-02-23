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Медучреждения

В Саранске открылся новый хирургический корпус детской больницы

 © hellosaransk.ru

Корпус оборудован всей важной инфраструктурой для родителей и детей.

Для мам с младенцами построены палаты повышенной комфортности на 2 места. В корпусе расположены консультативная поликлиника, диагностическое отделение и экспресс-лаборатория. Приём ведут врачи по 16 специальностям. Обследования проводят бесплатно и быстро. Новшеством стали 3 палаты с автономным входом с улицы для инфекционных больных.

 © hellosaransk.ru

В здании разместились:

  • травмоцентр I уровня
  • отделение онкологии
  • хирургические отделения
  • 2 реанимации (для новорожденных и для детей старшего возраста)
  • 4 операционные с автономной системой подачи и очистки воздуха.

 © sun9-72.userapi.com

 © sun9-72.userapi.com

 © hellosaransk.ru

 © sun9-72.userapi.com

 © hellosaransk.ru

 © sun9-72.userapi.com

 © sun9-72.userapi.com

 © sun9-72.userapi.com
Источник: https://www.hellosaransk.ru/news/medicine/item/102135/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Мордовия
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