Репортаж о подготовке космического корабля Прогресс к полёту

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На МКС доставили более 2,5 тонны грузов 17 февраля 2022 года, в 10:03 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-19» пристыковался к Международной космической станции. Все операции проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Наш спецрепортаж о подготовке и старте грузового космического корабля «Прогресс МС-19»