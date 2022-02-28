Репортаж о подготовке космического корабля Прогресс к полёту
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/6iAr0HBs5ws
На МКС доставили более 2,5 тонны грузов 17 февраля 2022 года, в 10:03 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-19» пристыковался к Международной космической станции. Все операции проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Наш спецрепортаж о подготовке и старте грузового космического корабля «Прогресс МС-19»
Источник: https://www.energia.ru/
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