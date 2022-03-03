Калининградский завод запустил новую производственную линию железобетонных изделий

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На заводе КПД в Калининграде запустили линию по производству пустотных плит перекрытий, а также новый бетоносмесительный участок. Это позволит увеличить как объёмы строительства самой компании, так и реализовывать продукцию на региональном рынке.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, плиты перекрытий могут выпускать в разных габаритах, что даёт возможность качественно улучшать проекты. Новая бетоносмесительная установка мощностью 60 куб.м/час изготавливает бетон всех классов.

Предприятие обеспечивает замкнутый цикл строительной отрасли — от производства материалов до полной сдачи объектов «под ключ». В общей сложности компания возвела порядка 2 млн квадратных метров площадей, ввела в эксплуатацию 379 жилых домов, выпустила более 1,5 миллиона кубических метров бетона.

Благодаря модернизации завода можно реализовать практически любой архитектурный проект в сфере строительства жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры.