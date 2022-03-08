В селе Туруханск Красноярского края открылся новый спортивный комплекс

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В селе Туруханск заработал новый спортивный комплекс.

Спортивный объект находится в деловом центре села, по адресу: улица Спандаряна, 25а. Это одноэтажное здание прямоугольной формы общей площадью более 2000 квадратных метров. Функционально оно разделено на две зоны — спортзал и административную часть, где есть все — медпункт, раздевалки для спортсменов, комнаты инструкторов и персонала, душевые, санузлы. На главном входе предусмотрен пандус для маломобильных групп населения. Строительство продолжалось два года и финансировалось из краевого бюджета. Общая стоимость составила более 345 млн рублей. Спортивный зал предназначен для игровых видов спорта, здесь будут проходить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Это дополнительная возможность для занятий воспитанников спортивных школ Туруханского района, а также для свободного посещения любителей физической культуры и спорта.

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Новый объект будет находиться в оперативном управлении МБУ «Центр развития физической культуры и спорта имени Р.Ф. Давыдова». Директор Центра Артём Валиков отметил, что в Туруханск уже прибыли два приглашенных тренера по игровым видам спорта, которые будут заниматься с детьми и взрослыми на базе нового спортобъекта. В настоящее время они формируют группы.